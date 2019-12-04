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國產車降價可能落空！降汽車零組件降稅利益　車商反映多元回饋

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▲▼立法院外交及國防委員會 外交部長吳釗燮 經濟部次長王美花答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 經濟部次長王美花今日表示，降汽車零組件關稅的利益，還在與車商溝通（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院今（4）日審查海關進口稅則部分稅則修正法案，討論9大汽車零組件關稅調降。多位立委皆有建議，經濟部應該要求車廠降價，但是經濟部次長王美花表示，現在還在與車商溝通，目前車商的反映，回饋的方式比較多樣，不一定用降價的方式。

立法院財政委員會今日審查，審查國民黨立委費鴻泰、民進黨立委趙天麟等人所提的「海關進口稅則部分稅則修正草案」，主要重點在於9大汽車零組件關稅調降，叩關本會期通過。

請繼續往下閱讀...

但是多位立委也關心，到底降稅是否反映在車價上，民進黨立委吳秉叡表示，應該要降價，才會給消費者更多的選擇，否則不一定會佔有優勢。王美花表示，現在還在跟車商溝通中，但是不一定會回饋在售價上，但是會以多元方式回饋。

吳秉叡說，很多商業花招他也看過很多，多幾公里保養里程數、或者增加什麼樣的配備，這原本就有的。但是應該是反映在售價上，讓消費者可以嘗到甜頭，而廠商現在沒有「白紙黑字」承諾降價，倉促通過降稅案，是否真的會回饋給消費者或勞工都還在未定之天。

王美花表示，現在跟車廠的溝通有兩個方向，一，降稅後車廠適度的回饋給消費者；二，母廠生產更多類型的車輛，來提升競爭力，不一定是降價，但是還是會跟車廠溝通。王美花表示，在回饋方面，也有業者表示，現在消費者愈來愈重視安全問題，會增加安全配報也算是回饋給消費者。

▼9大汽車零組件關稅調整方向。（製表／記者吳靜君、資料來源／立委江永昌、關務署）

▲▼9大汽車零組件關稅調整方向。（製表／記者吳靜君攝、資料來源／立委江永昌、關務署）

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