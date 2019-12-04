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「全球最適移居城市」台北連2年奪冠！外國人讚：生活品質好、居民友善

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▲▼台北101,臺北南山廣場,信義計畫區,台北市信義區,商辦,摩天大樓。（圖／記者季相儒攝）

▲台北連續第2年奪得「最適合外籍人士移居城市」冠軍。（圖／記者季相儒攝）

記者吳美依／綜合報導

網站InterNations調查「全球最適合外籍人士遷移、生活與工作的城市」，台北已經連續2年奪得冠軍，其中最主要的因素是整體生活品質優良，尤其是方便的交通以及友善的居民。據了解，這一份調查蒐集了超過2萬名旅居海外人士的意見，他們來自178個國家、目前居住在187個地區。

根據美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC），台北連續2年奪得「全球最適合移居城市」的冠軍，尤其在「生活品質」項目奪得第3名。外籍人士對於便利的大眾運輸與交通非常滿意，也肯定好用又能夠輕鬆負擔的健保。據了解，被列入「生活品質」項目的82座城市之中，日本東京位居第一名，瑞士楚格（Zug）位居第二名。

▲▼捷運忠孝新生站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北交通方便、居民友善、生活品質良好，都成為外籍人士青睞的原因。（圖／記者呂佳賢攝）

報導指出，外籍人士發現，台北居民主要使用的語言是中文或閩南語，「語言障礙」導致定居比較困難。但他們也為當地人的友善程度給予很高的分數。文內提到，大部分最近才剛搬到台北的人都表示，對於新社交生活感到既開心又滿意。

據了解，InterNations是專為旅居海外人士提供線上資源的網站，每年都會調查「全球最適合外籍人移居的城市」，這一次超過2萬名外籍工作者參與調查，他們來自178個國家，現居187個地區。25個評分項目包括生活品質、定居難易度、職業生活滿意度、財物安全、住宅與當地生活消費等等。

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