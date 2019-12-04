力挺台灣永續指數　勞動基金投入420億挹注永續投資

▲金管會主委顧立雄（左三）今天出席「社會價值國際研討會2019」研討會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球面臨氣候變遷、貧富懸殊、城鄉差異、性別不平等等挑戰，近年來引起各界追求永續發展。金管會主委顧立雄今（4）日表示，台灣永續指數已獲勞動基金運用局作為全權委託投資標的，委託總額度為420億元。

金管會主委顧立雄今天在「社會價值國際研討會2019」開幕致詞時表示，聯合國在2015年正式啟動永續發展目標（SDGs），金管會配合行政院國家永續發展委員會今年7月正式公布台灣永續發展目標，推動經濟弱勢及少數族群保險、創新保險商品、綠色金融，提升企業社會責任報告書發布等，一同投入永續發展目標。

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近年來各界極為重視「企業社會責任」議題，顧立雄指出，這成為企業辨識風險、規避風險、創造新價值的策略工具，透過建立永續發展策略與行動，強化企業自身的競爭能力，對提升社會價值做出貢獻，並從企業社會責任衍生出的投資行為，即為責任投資。

根據社會投資論壇（SIF）統計，美國的社會責任投資資金總額從2016年的8.72兆美元快速成長至2018年的12兆美元，成長了38%，顯示投資人愈來愈重視責任投資。為推動台灣責任投資，2017年12月台灣指數公司與FTSE Russell合作推出「台灣永續指數」，係衡量上市公司的ESG整體表現，並運用財務指標篩選指數成分股，提供投資人作為選股的參考。

顧立雄也提及，目前該指數已獲勞動基金運用局公告，採用作為全權委託投資標的，委託總額度為420億元，台灣首檔ESG主題ETF並於2019年8月掛牌上市，顯示我國資本市場除重視財務績效外，也日益重視永續發展。

此外，金管會督導櫃買中心2014年1月3日設置創櫃板，特別創設「社會企業」產業類別，希望形成社會創新企業產業聚落，以提高社會創新企業的能見度，並鼓勵上市櫃公司與社會創新企業合作的方式，協助社會創新企業強化商業管理模式及經營規模。截至目前，已有6家社會企業登錄創櫃板，籌資金額2,200餘萬元，未來將持續扶植社會創新企業的籌資。