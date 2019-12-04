卡神網軍漩渦／楊蕙如辦WTA網賽是否繳稅　賦稅署一日內查清

▲「卡神」楊蕙如因為涉入網軍案，遭外界熱議，過去舉辦的WTA案也被掀出。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者吳靜君／台北報導

「卡神」楊蕙如被查出以「idcc」的帳號名稱在網路帶風向，間接害死駐大阪代表處長蘇啓誠的案件，引發社會軒然大波。國民黨立委賴士葆今（4）日質詢時，卡神辦理WTA網球賽事有賣票就應該繳娛樂稅，是否有繳？財政部賦稅署回應將在1日之內查清。

楊蕙如近日涉入養網軍的漩渦之中，一舉一動也受到外界的專注，連過去所辦過的賽事，也被挖出來討論。立法院財政委員會今日審查海關進口稅則修正案，賴士葆質詢時也提到楊蕙如，問及她過去辦的WTA網賽取得國營事業的標案以及是否誠實繳稅。

請繼續往下閱讀...

賴士葆說，楊蕙如辦WTA台酒給了120萬元、台銀給79萬元，而且楊蕙如拿到政府的案子，招標案都是限制性招標（有框定特定的條件的招標案）、且只有她一家得標（易始股份有限公司），這些結果是不是有上層的交辦，還是有人指示。財政部長蘇建榮表示，這些招標案尊重各國營事業的公司治理，但是各種招標案財政部並沒有給任何指示。

賴士葆進一步說，楊蕙如到處拿錢、而且辦理WTA網球賽是不是有售票？是不是該繳交娛樂稅。蘇建榮回應，確實應該要繳交娛樂稅。至於，是否有繳交娛樂稅？賦稅署回應，因為涉及個案，必須與地方稽徵機關查詢，承諾將在1日之內查清。