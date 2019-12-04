「五星級美味帶回家！」六福集團線上線下齊發　搶攻40億元年菜商機

▲六福旅遊集團今（4）日表示，旗下五星主廚組建「六福美饌」研發團隊推出年菜組合，線上線下齊發搶攻40億元年菜商機。（圖／六福提供）

記者林淑慧／台北報導

明年農曆春節來得早，許多民眾已開始規劃年菜，六福旅遊集團今（4）日表示，旗下各飯店五星主廚組建「六福美饌」研發團隊，推出四大名湯搶市，另也推出21款冷凍年菜商品，並在全台佈建1.2萬個實體通路提貨點，線上線下齊發搶攻40億元年菜商機。

六福主管表示，從今年民眾預購年菜的情況發現，鍋物及湯品銷售較往年成長，成為年菜組合主打，加上今年冷凍年菜款式多達21款，除了套餐組合外也開放民眾自選，取貨的實體通路多達1.2萬個，較去年翻倍成長，預估今年年菜線上線下業績上看3000萬元，與去年業績相比可望成長三倍。

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六福主管表示，「六福美饌」研發團隊凝聚主廚們近50年的手藝精華，推出4大名湯「極品宮廷藥膳雞湯」、「開運椒麻豬肚雞湯」、「陳香醉棗煲冬雞」、「上品蟹黃海鮮羹」，簡單加熱就能輕鬆上桌，民眾於指定時間取貨，當天就能在家享受到五星主廚親手製作的美味年菜。

台北六福萬怡酒店推出6人份的「迎春開運年菜組，包含超霸氣開胃拼盤、乾隆花膠佛跳牆、馬告肉醬燒明蝦、老魯玫瑰悶油雞、班蘭葉燻金鯧魚、燕窩蛋餃糯米糕、野菇干貝蘿蔔糕等7道料理，皆能展現主廚的創意及經典手藝。

六福客棧則推CP值超高的8人份「六福開運年菜組」，囊括客棧乾隆經典佛跳牆(含甕)、花雕波士頓龍蝦、蒜味吊燒雞、松子糖醋石斑魚、三杯雞米糕、瑤柱臘味蘿蔔糕等6道經典美味料理，即日起於12月31日前訂購，再享九折優惠。

為讓民眾方便訂購，今年廣為布局各大通路，實體通路達1.2萬個，包含便利商店、超市、量販店、百貨等，同時於4大電商平台(momo購物網/Yahoo購物中心/PChome/ ibon mart)同步上架，預訂六福年菜超方便；六福旅遊集團也貼心考量到收貨問題，若是不方便透過宅配收貨的民眾，還可至附近的7-11、全家、OK等便利商店， 一站完成訂購及領貨。

依據財報，六福旅遊集團10月營收達2.14億元，受惠於關西六福莊在面具節慶典和六福村萬聖節帶動，再加上十月國慶連假及每逢周六住房率都近乎滿房，較上月營收成長29%，10月單月營收相較去年同期，扣除六福皇宮營收後，年增13%。

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