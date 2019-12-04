占GDP三分之一！地下經濟檯面化　營業稅收增加400億元

▲地下經濟占台灣GDP約三分之一左右，財政部估計，如果這些地下經濟檯面化之後，光營業稅就可多課400億元的稅收。（圖／記者季相儒攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

國民黨立委曾銘宗今（4）日質詢時，關心地下經濟占台灣的GDP（國內生產毛額）占三分之一，如果可以合法課稅，到底為台灣增加多少稅收？財政部長蘇建榮回應，營業稅就可以增加400億元。

立法院財政委員會今日審查海關進口稅則修正法案，財政部今日赴財委會並且接受質詢。曾銘宗質詢時問及，到底地下經濟占台灣的GDP多少，如果這些地下經濟檯面化的話，到底台灣的稅收可以增加多少。

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曾銘宗所提出的質疑，遭受到蘇建榮懷疑有陷阱，一度拒絕回答，而暫停休息5分鐘，雙方溝通之後，再回質詢台繼續質詢。蘇建榮回應時表示，根據國外的學者專家估計，台灣的地價經濟大約是占25%到三成左右，如果這些地下經濟檯面化，先受惠的是營業稅，台灣每年的營業稅大約是4000多億元，如果這些地下經濟檯面化的話，營業稅可以增加400億元。

曾銘宗追問，是否有配套措施可以讓這些地下經濟檯面化。蘇建榮回應，現在財政部正在推動稅政數位化，加上現在網路銷售已經逐漸形成趨勢，對於財政部掌握稅源有幫助。現在財政部也積極輔導小規模的營業人設立稅籍，他強調，設立稅籍不一定會被課稅，必須要超過起徵點（每個月營收超過8萬元），才會面臨課稅的問題。

蘇建榮表示，將地下經濟檯面化是每個財政部長都要面對的問題，他也不會逃避這個問題，並且積極的擴大稅基、增加稅收，但這項改革也不是一蹴可幾。