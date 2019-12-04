義大利國會跨黨派通過挺港決議　「醒來替香港發聲」

▲香港示威運動引起各國高度關注抗議者的人權。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

義大利國會外交委員會3日通過支持香港示威者的決議案，呼籲釋放被逮捕的抗議者，調查港警濫用武器的情形，另外，針對中方先前禁止香港眾志秘書長黃之鋒赴歐洲演講，也要說明正當理由。外委會跨黨派的全體成員皆投下同意票，贊成這項決議。

義大利參議院上月28日邀請黃之鋒進行視訊會議，引來中國駐義大使館批評，此番表態讓義大利總理及各黨派的領袖都相當不悅。儘管中國外交部2日放軟姿態，重述中義情誼；義大利國會外交委員會3日仍通過挺香港示威者的決議案。

黃之鋒上月19日在臉書寫道，高等法院法官杜麗冰再度裁決，以「可透過視像方式代替」等理由再次拒絕他提出的離港申請，「各位香港人，對不起。早前，我獲歐洲議會、法國國會、意大利國會、德國國會和英國上議院等機關邀請，計劃在下週前往歐洲六國，進行為期20天的外訪，出席聽證、演講及研討會。」他當時向裁判法院要求更改保釋條件，讓他離開香港跑行程，然而法院拒絕他的申請。

中國駐義大利使館上月29日則發布聲明指出，黃之鋒「策劃並參與暴亂」，還因多項罪名被拘捕，處於保釋候審狀態，而他公開鼓勵國外勢力插手香港事務，「是個徹頭徹尾的『港獨』跳梁小丑。」

義大利4月成為首個宣布加入「一帶一路」的G7國家，當時立場傾向靠攏中國，如今這項決議案可見義大利試圖調整外交方向。決議案由曾任義大利交通部長的眾議員盧皮（Maurizio Lupi）提出，聯合籌組政府的「五星運動黨」（Movimento 5 Stelle）、「民主黨」（Partito Democratico）都表示贊成。

▲夸爾塔佩雷接受訪問。（圖／翻攝自Affari Italiani）

《中央社》報導，民主黨外交委員會首席議員夸爾塔佩雷（Lia Quartapelle）接受《義大利商業報》（Affari Italiani）訪問時表示，樂見所有人都投下贊成票，義大利政府甦醒並替香港發聲。至於傾中的「五星運動黨」為何也有此舉，夸爾塔佩雷回應，沒有任何國家能改變義大利尊重思想、言論自由的價值，政府對此達成共識。

夸爾塔佩雷表示，義大利會與北京繼續對話，中國是重要的角色，然而，加強彼此的貿易關係時，也不要忘記捍衛人權與法治。討論到5G技術時，她強調，義大利的首要任務是保護國家制度，維持更獨立的態度，不要輕易受到任何一方牽制。