　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

18歲男大生腦死！火化前媽崩潰喊「別離開我」…下秒竟復活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

媽媽崩潰喊「別離開我」，兒子下秒復活。　（圖／翻攝自今日印度）

▲基藍原本被判定腦死，但在火化前突然甦醒。　（圖／翻攝自今日印度）

圖文／周刊王

印度日前發生一起離奇的事件！一名男子被診斷出罹患肝炎，更在病發一週腦死，讓媽媽傷心欲絕。媽媽隨後便含淚將腦死的基藍帶回家，並崩潰喊著「別離開我」，希望這一切只是場夢。豈料，兒子似乎是受到媽媽的感召，突然流下淚水復活了，令媽媽又驚又喜。

綜合外媒報導，居住在印度南部泰倫迦納邦（Telangana）的18歲男大生基藍（Gandham Kiran），今年6月26日突然出現身體不適的情況，發高燒、嘔吐樣樣來，後來經醫生診斷，證實他罹患登革熱以及黃疸病，隨後又檢查出他得到B型肝炎，病情急轉直下，於7月3日宣告腦死，基藍的媽媽傷心欲絕。

白髮人送黑髮人，基藍的媽媽被迫要接受這個事實，但她希望兒子能在家中離世，便讓基藍帶著呼吸器維持生命回家。回到家後，媽媽看著兒子一動也不動，心裡相當難過，一度崩潰喊著：「別離開我！」接著幫兒子換上壽衣，準備進行喪禮。豈料，兒子卻在此時潸然淚下，讓媽媽又驚又喜，趕緊叫醫生來。

經醫生檢查後，發現基藍的脈搏相當穩定，病情也在幾天後慢慢穩定下來，甚至還能跟媽媽對話聊天，讓醫生都驚呼是個「奇蹟」。這段故事也在當地廣為流傳，有不少人認為，是媽媽不放棄的信念，令兒子死而復生，也大讚：「這就是母愛的力量！」

延伸閱讀

老司機9度「摩鐵翻滾辣人妻」！無人公車上演激情畫面

高以翔演藝圈恩人頭七現身　高以翔媽媽擁抱大哭

他嗆高以翔「知名度低普通藝人」：若非猝死誰認識？竟狂歡一週

ET快訊
驚悚奪命影片曝！泰山重機騎士「殺彎失控」噴飛　遭貨車輾過慘死
楊晨熙被摸是「拍貓毛」！經紀人「吃個飯變小王」喊冤：平常都這
女友落淚緊戴高以翔生前尾戒！隱含「生死不變誓言」網心疼
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老爸懲罰女兒接管IG！「躺床自拍」爆紅變網美...網笑瘋：拜託繼續罰

初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

全球「菜市場名」統計！5國家被「史密斯」稱霸　台灣O姓氏最多

誤把兒子當獵物！　獵人爸瞄準野兔卻不幸射殺9歲兒

18歲男大生腦死！火化前媽崩潰喊「別離開我」…下秒竟復活

北約承認「中國是潛在威脅」　秘書長緩頰：兩方絕不成為敵人！

昨才規模4.7地震！日茨城縣今再發生4.8地震　「深度僅10公里」

日本71歲男怨聽不了廣播「2年半狂打2.4萬通電話」　騷擾電信商：登門道歉！

407票對1票　美眾議院通過新疆人權法案！中國抗議：干涉內政

美眾院情報委員會通過「彈劾報告」：川普濫權打對手又阻礙調查

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

《黑寡婦》前導預告

老爸懲罰女兒接管IG！「躺床自拍」爆紅變網美...網笑瘋：拜託繼續罰

初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

全球「菜市場名」統計！5國家被「史密斯」稱霸　台灣O姓氏最多

誤把兒子當獵物！　獵人爸瞄準野兔卻不幸射殺9歲兒

18歲男大生腦死！火化前媽崩潰喊「別離開我」…下秒竟復活

北約承認「中國是潛在威脅」　秘書長緩頰：兩方絕不成為敵人！

昨才規模4.7地震！日茨城縣今再發生4.8地震　「深度僅10公里」

日本71歲男怨聽不了廣播「2年半狂打2.4萬通電話」　騷擾電信商：登門道歉！

407票對1票　美眾議院通過新疆人權法案！中國抗議：干涉內政

美眾院情報委員會通過「彈劾報告」：川普濫權打對手又阻礙調查

車體猛烈晃動...她拍門崩潰「你朋友強X我」！高雄男瞎扯：自己翹高屁股的

老爸懲罰女兒接管IG！「躺床自拍」爆紅變網美...網笑瘋：拜託繼續罰

初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

全球「菜市場名」統計！5國家被「史密斯」稱霸　台灣O姓氏最多

KG酸厄文「沒種」待在波士頓　「他和KD應該加盟尼克」

卡神網軍漩渦／楊蕙如辦WTA網賽是否繳稅　賦稅署一日內查清

PO文慟悼高以翔…卻被罵「說不出讓人滿意的答案」！　范瑋琪罕見硬起來回擊

贈票／2019年底最硬派對　好野趴火爆登場

寒流來襲抵不住　萌童全副武裝暖翻南警

減肥吃「藜麥替代白飯」！減重醫：高膳食纖維別忽略這個地雷

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

國際熱門新聞

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

火災！1歲男童衝回火場救愛犬喪命

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

世界最胖男子靠「縮胃、節食」甩330kg

川普馬克宏關係緊張　雙邊會晤尷尬

格陵蘭冰蓋融化　變地表最大瀑布

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

正妹拒車震！慘遭緊身褲勒死性侵

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

他拿鐵鎚毆爆女友　冷等1hr斷氣欣賞腦漿流乾

帶兒出遊...驚見絕命毒蛇相伴

兒腦死...媽淚喊「別離開我」竟復活

更多熱門

相關新聞

高宇蓁舊愛、現任「同桌吃飯」！

高宇蓁舊愛、現任「同桌吃飯」！

據查，高宇蓁約會的型男英文名為Rex，兩人已交往一段時間，她不但會帶著Rex參加聚會，還把對方介紹給舊愛趙駿亞。從趙駿亞的臉書可以發現，今年八月他開團揪朋友玩SUP（Stand Up Paddle，立槳衝浪），成員包括潘逸安夫妻、大牙及其圈外男友和演員許瀞蔆，而高宇蓁也帶著Rex同行。

高宇蓁被拍「一家三口」爆熱戀！

高宇蓁被拍「一家三口」爆熱戀！

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

新北魔鬼師　家長觀課直接暴怒「囚禁30童」

世界最胖男子靠「縮胃、節食」甩330kg

世界最胖男子靠「縮胃、節食」甩330kg

抹香鯨擱淺海灘　胃裡塞滿100公斤垃圾球

抹香鯨擱淺海灘　胃裡塞滿100公斤垃圾球

關鍵字：

周刊王印度基藍Gandham Kiran

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

默默要你命！「3部位會痛」恐是心臟病

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面