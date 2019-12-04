18歲男大生腦死！火化前媽崩潰喊「別離開我」…下秒竟復活

▲基藍原本被判定腦死，但在火化前突然甦醒。 （圖／翻攝自今日印度）

圖文／周刊王

印度日前發生一起離奇的事件！一名男子被診斷出罹患肝炎，更在病發一週腦死，讓媽媽傷心欲絕。媽媽隨後便含淚將腦死的基藍帶回家，並崩潰喊著「別離開我」，希望這一切只是場夢。豈料，兒子似乎是受到媽媽的感召，突然流下淚水復活了，令媽媽又驚又喜。

綜合外媒報導，居住在印度南部泰倫迦納邦（Telangana）的18歲男大生基藍（Gandham Kiran），今年6月26日突然出現身體不適的情況，發高燒、嘔吐樣樣來，後來經醫生診斷，證實他罹患登革熱以及黃疸病，隨後又檢查出他得到B型肝炎，病情急轉直下，於7月3日宣告腦死，基藍的媽媽傷心欲絕。

白髮人送黑髮人，基藍的媽媽被迫要接受這個事實，但她希望兒子能在家中離世，便讓基藍帶著呼吸器維持生命回家。回到家後，媽媽看著兒子一動也不動，心裡相當難過，一度崩潰喊著：「別離開我！」接著幫兒子換上壽衣，準備進行喪禮。豈料，兒子卻在此時潸然淚下，讓媽媽又驚又喜，趕緊叫醫生來。

經醫生檢查後，發現基藍的脈搏相當穩定，病情也在幾天後慢慢穩定下來，甚至還能跟媽媽對話聊天，讓醫生都驚呼是個「奇蹟」。這段故事也在當地廣為流傳，有不少人認為，是媽媽不放棄的信念，令兒子死而復生，也大讚：「這就是母愛的力量！」

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