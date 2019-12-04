乾杯集團高樓餐廳搶攻聖誕跨年商機　五大品牌業績估成長二成

▲乾杯集團整合旗下五大品牌推出「年底派對祭」，和牛47首度加入高樓景觀餐廳的跨年煙火戰局搶市。（圖／乾杯提供）

記者林淑慧／台北報導

年底聖誕、跨年派對預訂開跑，為觀光股注入強心針。乾杯集團整合旗下五大品牌推出「年底派對祭」，和牛47及麻辣45首度加入高樓景觀餐廳的跨年煙火戰局，滿足燒肉控、火鍋控的用餐需求，期望帶動整體業績較去年同期成長二成。

聖誕節舉辦「交換禮物」已成為國人過節必備的活動之一，一方面感受過節氣氛，二方面也能提升增進感情。乾杯表示，根據以往銷售觀察，從12月中旬就會開始出現慶祝聖誕跨年的用餐人潮，來客數將較平日多出一至二成，其中以25至44歲的年輕上班族或小資族為主。

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▲乾杯集團今年邁入二十周年，董事長平出莊司表示，今年命名為「乾杯的第二個創業年」，將以全球多點佈局，以成為「世界燒肉王」為目標。（圖／記者徐文彬攝）

乾杯主管表示，「和牛47」，訴求日本頂級和牛Fine Dining新料理形態，將於12月24日、25日、31日限定三天特別推出「冬燦套餐」搶市，除了北海道根室海膽、季節牛肉雪見鍋等九首佳餚外，搭配超近距離觀賞101夜景與倒數煙火秀，搶攻跨年倒數商機。

另外，乾杯旗下新品牌「麻辣45」至今已開幕1個月，吸引超過三千人上門，爲滿足更多消費者用餐需求，已於12月起開放宵夜場次；針對跨年當日，延長營業時間至凌晨3點，加上店內提供圓桌以及4個景觀包廂，最適合圍爐慶祝並欣賞跨年煙火，挹注業績表現可期。

依據財報，乾杯集團今年10月自結合併營收2.47億元，年增24.62%，累計1月至10月自結合併營收26.62億元，年增11.03%；乾杯於去年9月處分台灣一風堂股份有限公司(原名：乾杯拉麵股份有限公司)，自107年10月起不再列入合併營收，加上10月發表全新鍋物料理品牌《麻辣45》，以及黑毛屋、海外事業表現均佳，帶動業績成長。

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