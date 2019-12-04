老爸懲罰女兒接管IG！「躺床自拍」爆紅變網美...網笑瘋：拜託繼續罰

▲「覺得可愛，等等刪喔～」（圖／翻攝自IG／madelynn.ellagrace）

記者錢玉紘／綜合報導

美國德州的15歲高中生瑪德琳（Madelynn）先前半夜偷溜出門參加男同學辦的狂歡派對，結果被抓到，遭到處罰，父母讓她選是要禁用手機一個月，或是禁用2個禮拜，但是要讓父母接管社群媒體帳號，於是瑪德琳選了後者，不久後卻驚訝的發現，自己的老爸竟然靠著她的帳號變成「網美」。

瑪德琳的爸爸賴瑞（Larry Sumpter）接手女兒的IG之後，開始學起青少女PO文的樣子，像是貼出自己躺在床的自拍照，寫著「覺得可愛，等下可能會刪喔～」，或是穿短版上衣加緊身牛仔褲、跟著抖音的音樂跳舞、在車子裡面唱歌，甚至戴著假髮，學起女兒拍照的樣子。

▲老爸狂PO自拍網美照。（圖／翻攝自IG／madelynn.ellagrace）

爸爸接管IG之後第一天，瑪德琳就苦苦哀求要改成第一種處罰（禁用手機一個月），但爸爸卻回她「才不要呢，我有好多好多想PO的東西，我們要持續兩個禮拜」。媽媽唐雅（Tawnya）受訪時提到，「他整個樂在其中，我猜處罰結束之後，他應該會自己辦一個抖音帳號吧」。

沒想到由老爸接手之後，許多瑪德琳的同學都認真追蹤，想看看會鬧出什麼笑話，後來也有許多網友關注，反而比瑪德琳自己管理的時候更紅。也有不少家長在貼文底下留言「我想告訴你，這點子真的太棒了」、「我覺得這個爸爸需要自己的IG帳號了啦」。