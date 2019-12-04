買東西沒帶錢..澳女暖心幫買單　對方以她名義「捐30萬」當謝禮

▲ 澳女子幫一名忘記帶錢的男子付錢，意外獲得一份「超級大禮」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

一名澳洲女性沃沙爾（Tracy Warshal）在當地ALDI超市購物準備結帳時，發現前方的男子忘記帶錢包，因為男子買的東西只需要8澳幣（約台幣160元），所以沃沙爾直接幫他付了錢，並預祝他「聖誕快樂」。沒想到在幾天後，沃沙爾得到一份大禮，男子用她的名義，捐贈1萬美元（約台幣30萬元）給她所工作的癌症組織。

根據外媒報導，沃沙爾在澳洲皮埃蒙特癌症研究所擔任調度員，她在前往ALDI超市購物時，發現前方準備結帳的男子不斷翻找自己的包包，猜想他可能忘記帶錢包，所以直接向前幫他買單，當時男子詢問了她的姓名，沃沙爾則預祝他聖誕快樂。

▲男子為了感謝沃沙爾，捐贈10000美元給癌症組織。（圖／取自Piedmont Healthcare臉書）

沃沙爾幾天後在上班時，皮埃蒙特癌症研究所的工作人員前來找她表示，有人以她的名義捐贈1萬美元給皮埃蒙特癌症研究所。仔細詢問後才知道，這是超市的男子對沃沙爾幫助他的一份回禮。

男子為了回饋沃沙爾的幫助，依照沃沙爾當時穿著皮埃蒙特癌症研究所logo的衣服，找到她工作的地方，並用她的名義進行捐贈。沃沙爾表示，雖然有想過男子會對她有些回報，但沒有想過當時自己一個小小的舉動，會帶來這麼大的影響。

ALDI超市的主管在得知這件事後，也決定送給沃沙爾精美的果籃和525澳幣（約台幣1萬1千元）的購物卡，提供沃沙爾未來一年生鮮食品的購物金，讚許她做出這樣暖新的舉動，甚至也用ALDI超市的名義，向癌症組織捐贈1萬澳幣（約台幣21萬元），希望幫助更多的癌症病患。