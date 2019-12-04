馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

▲川普與馬克宏在倫敦北約峰會場邊會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）高峰會12月3日至4日在英國倫敦登場，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）批評美軍撤離敘北，指責成員國土耳其購買俄羅斯防空導彈系統、入侵所謂的「恐怖分子」庫德族。美國總統川普回應，土耳其在打擊伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪的行動「非常有幫助」，但若安卡拉（Ankara）當局持續購買俄國武器，將考慮制裁。雙方在會談上數度發生摩擦，讓氣氛陷入緊張。

馬克宏3日表示，土耳其身為北約成員國，卻被允許向俄羅斯購買防空導彈系統，這一點顯然互相矛盾。據悉，大多數成員國都擔憂，如果北約內部存在俄羅斯軍事系統，其軍事裝備等資訊會被洩露給莫斯科軍事情報部門。

▲馬克宏批評土耳其，川普表示，安卡拉當局對於打擊IS有所幫助。（圖／路透）



《衛報》報導，馬克宏警告，伊斯蘭國正準備捲土重來，全都是因為土耳其入侵所謂的「恐怖分子」庫德族，甚至一度指責安卡拉與IS代理人合作。他指出，美軍10月從敘北撤離，對於土耳其的軍事行動亮出「綠燈」，川普此前卻沒有與任何北約成員國討論，對此感到失望，「我支持聯盟發展更廣泛的目標，包括打擊恐怖主義，但是很遺憾，我們對於恐怖主義的定義不同。」

《美聯社》報導，坐在一旁的川普表示，土耳其在擊殺伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動之中「非常有幫助」，「我們飛越了土耳其完全控制的區域，我們沒有透露要做什麼或去哪裡，土耳其再好不過了，再支持不過了。」但是，他也承諾，如果安卡拉繼續購買俄羅斯武器，將會考慮採取制裁。



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