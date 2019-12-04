　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普與馬克宏在倫敦北約峰會場邊會晤。（圖／路透）

▲川普與馬克宏在倫敦北約峰會場邊會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）高峰會12月3日至4日在英國倫敦登場，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）批評美軍撤離敘北，指責成員國土耳其購買俄羅斯防空導彈系統、入侵所謂的「恐怖分子」庫德族。美國總統川普回應，土耳其在打擊伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪的行動「非常有幫助」，但若安卡拉（Ankara）當局持續購買俄國武器，將考慮制裁。雙方在會談上數度發生摩擦，讓氣氛陷入緊張。

馬克宏3日表示，土耳其身為北約成員國，卻被允許向俄羅斯購買防空導彈系統，這一點顯然互相矛盾。據悉，大多數成員國都擔憂，如果北約內部存在俄羅斯軍事系統，其軍事裝備等資訊會被洩露給莫斯科軍事情報部門。

▲川普與馬克宏在倫敦北約峰會場邊會晤。（圖／路透）

▲馬克宏批評土耳其，川普表示，安卡拉當局對於打擊IS有所幫助。（圖／路透）

《衛報》報導，馬克宏警告，伊斯蘭國正準備捲土重來，全都是因為土耳其入侵所謂的「恐怖分子」庫德族，甚至一度指責安卡拉與IS代理人合作。他指出，美軍10月從敘北撤離，對於土耳其的軍事行動亮出「綠燈」，川普此前卻沒有與任何北約成員國討論，對此感到失望，「我支持聯盟發展更廣泛的目標，包括打擊恐怖主義，但是很遺憾，我們對於恐怖主義的定義不同。」

《美聯社》報導，坐在一旁的川普表示，土耳其在擊殺伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動之中「非常有幫助」，「我們飛越了土耳其完全控制的區域，我們沒有透露要做什麼或去哪裡，土耳其再好不過了，再支持不過了。」但是，他也承諾，如果安卡拉繼續購買俄羅斯武器，將會考慮採取制裁。


►「有一批IS聖戰士你想要嗎？」馬克宏當沒聽見　川普尷尬搓手指！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
網軍IP來自綠委辦公室？立法院查到了：研究大樓2、3樓
楊蕙如補助金流曝 ! 徐巧芯爆：北市體育局2年1010萬、觀
車體猛晃...她拍門崩潰「你朋友強X我」！高雄男扯：自己翹高
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北極熊身上被噴黑色大字「T-34」！　學者憂心破壞狩獵能力

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

感恩節值勤！　警察買5杯星巴克飲料標籤全寫「豬頭」

影／遊樂設施「保險桿半空彈開」甩飛6名乘客　13歲少女當場摔斷腿！

神秘「太陽能木船＋手寫訊息」沖上岸！　漂越3200公里身世解謎

印度4男輪流性侵26歲女獸醫！「悶殺焚屍」引爆眾怒　警竟回：她可能私奔了

馬爾他「記者之死」撼政壇！　總理宣布明年1月請辭下台

尼泊爾媒體：57歲台灣男登山客「抱怨胸口疼痛」送醫身亡

流放海外30年！南韓情報院：金正恩叔叔「金平日」已回平壤

臉書配合新加坡「反假新聞法」　針對貼文發布「更正通知」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

《黑寡婦》前導預告

矮個土豪留學生徵女友！列「7大超嚴苛條件」...網嘆：難怪單身

沒帳號竟被蒐集個資！　加州女大生告抖音：竊用戶數據傳中國

義大利國會跨黨派通過挺港決議　「醒來替香港發聲」

他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」拿木棍一戳…急報警！

詭男蹲等門口…腐蝕性液體正面潑！大馬經理半身灼傷「雙眼恐失明」

馬克宏批土耳其買俄武器、入侵庫德族　川普護航：土國幫忙打擊IS

下山遇恐怖雪崩　眼前雪地一塊塊崩裂...他拍下驚險逃死過程

外界盼不到「中美貿易第一階段協議」　美商務部長：適當的協議更重要！

21車連環撞！熱心哥高速路攔車示警　2度險遭打滑車輛輾過

老爸懲罰女兒接管IG！「躺床自拍」爆紅變網美...網笑瘋：拜託繼續罰

藝術品不設底價0元起標　執行署彰化分署11日年終清倉大拍賣

影／ABL／梅奧獲選單週最佳　十大好球也入選

最快雲霄飛車在這　法拉利世界獲「2019最佳主題樂園大獎」！

獨／「高以翔過世前2天才見」15年好友艾力克斯哽咽：不公平，我們約好再聚！

7男戰1女！她的膝蓋擦傷嘴巴腫...賣菜攤商暗黑復仇原因揭曉

詹皇補扣鎖勝局聯手AD轟50分　湖人「多人抱病」苦戰險勝金塊

矮個土豪留學生徵女友！列「7大超嚴苛條件」...網嘆：難怪單身

集保結算所榮獲2019TCSA台灣企業永續獎　報告書白金獎及社會共融獎項

坐擁絕美湖景！嘉義首間足湯Villa景觀餐廳　柿子牛奶鍋超欠吃

《英雄聯盟》開發商Riot「性別歧視」判賠3億　大部分女員工1人可拿約15.2萬

國際熱門新聞

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

火災！1歲男童衝回火場救愛犬喪命

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

兒腦死...媽淚喊「別離開我」竟復活

世界最胖男子靠「縮胃、節食」甩330kg

川普馬克宏關係緊張　雙邊會晤尷尬

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

格陵蘭冰蓋融化　變地表最大瀑布

正妹拒車震！慘遭緊身褲勒死性侵

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

老爸懲罰女兒接管IG　自拍變爆紅網美

他拿鐵鎚毆爆女友　冷等1hr斷氣欣賞腦漿流乾

更多熱門

相關新聞

中美貿易戰進度緩慢　美商務部長：適當的貿易協定更重要！

中美貿易戰進度緩慢　美商務部長：適當的貿易協定更重要！

原先外界認為在2019年底前，中美貿易戰可望達成第一階段協議，然而美國總統川普卻在3日表示，「可能延到2020年11月簽署」。此話一說導致美股重挫，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）4日表示，與其著急設下達成協議的期限，「適當」的協議更為重要。

北約承認中國是潛在威脅　秘書長將帶領「分析中國崛起」

北約承認中國是潛在威脅　秘書長將帶領「分析中國崛起」

北極熊身上被噴黑色大字「T-34」

北極熊身上被噴黑色大字「T-34」

美眾院情委會通過「彈劾川普報告」

美眾院情委會通過「彈劾川普報告」

美商務部長：川普連任再和中國談判也不遲

美商務部長：川普連任再和中國談判也不遲

關鍵字：

北約馬克宏川普土耳其庫德族伊斯蘭國俄羅斯

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面