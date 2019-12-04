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人魔母「拿狗鍊絞死2兒女」　冷眼看急救露餡…手機竟還搜出人狗激戰照！

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▲女子涉嫌將2孩子以狗鍊勒死。（圖／翻攝自推特）

▲女子涉嫌將2孩子以狗鍊勒死。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國賓夕法尼州一名36歲的母親，打電話通報警方表示自己的兒子遭到霸凌在家中自殺，警方前往後發現一名8歲和一名4歲的小兄妹被用狗鍊繞頸絞殺，當下察覺有異隨即展開細部調查。沒想到案情意外發現，這名母親不僅涉嫌重大，且還在手機內找到她與家中狗兒的性愛照。

根據英國《太陽報》報導，斯奈德當時報警時，提到自己的兒子因為受不了霸凌，所以在家自殺。警方抵達後發現，死者是一對小兄妹，雙雙陳屍地下室，斯奈德向警方表示，「兒子有說自己受不了被欺負，所以才自殺」，但調查人員懷疑一個8歲的孩子要自殺的機率應是相當的小。

斯奈德也表示，因為兒子想輕生，卻不想一個人，所以才拖著妹妹布林利（Brinley）一起，這樣的說詞讓警方更加懷疑。檢察官亞當斯（Adams）表示，一般而言8歲的小孩要想到輕生，幾乎是不可能的事情，所以當下決定進行分頭調查。調查單位在案發現場發現，這對小兄妹被用狗鍊繞頸斷氣而死，甚至在醫護人員急救時，斯奈德也沒有露出著急的心情。

▲斯奈德涉嫌性侵狗兒跟虐殺孩子。（圖／Berks County Jail）

斯奈德涉嫌性侵狗兒跟虐殺孩子。（圖／Berks County Jail）

此外，檢警也查出，在案發之前斯奈德曾在網上搜尋「上吊」，更詳細找了有關吊死人的網站，還有「一氧化碳中毒要多久才會死」，幾乎打臉斯奈德說自己孩子遭到霸凌輕生。接著警方在斯奈德的手機內找到多張她與狗性交的照片，才遞交證詞時也說法反覆。

斯奈德過去就有危害兒童的前科，如今此案件讓她被控謀殺、虐待兒童、虐待動物等罪名。而死者的校方也進一步詢問同班同學，並未發現有所謂霸凌的現象。

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