人魔母「拿狗鍊絞死2兒女」　冷眼看急救露餡…手機竟還搜出人狗激戰照！

▲女子涉嫌將2孩子以狗鍊勒死。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國賓夕法尼州一名36歲的母親,打電話通報警方表示自己的兒子遭到霸凌在家中自殺,警方前往後發現一名8歲和一名4歲的小兄妹被用狗鍊繞頸絞殺,當下察覺有異隨即展開細部調查。沒想到案情意外發現,這名母親不僅涉嫌重大,且還在手機內找到她與家中狗兒的性愛照。

根據英國《太陽報》報導,斯奈德當時報警時,提到自己的兒子因為受不了霸凌,所以在家自殺。警方抵達後發現,死者是一對小兄妹,雙雙陳屍地下室,斯奈德向警方表示,「兒子有說自己受不了被欺負,所以才自殺」,但調查人員懷疑一個8歲的孩子要自殺的機率應是相當的小。

斯奈德也表示,因為兒子想輕生,卻不想一個人,所以才拖著妹妹布林利(Brinley)一起,這樣的說詞讓警方更加懷疑。檢察官亞當斯(Adams)表示,一般而言8歲的小孩要想到輕生,幾乎是不可能的事情,所以當下決定進行分頭調查。調查單位在案發現場發現,這對小兄妹被用狗鍊繞頸斷氣而死,甚至在醫護人員急救時,斯奈德也沒有露出著急的心情。

▲斯奈德涉嫌性侵狗兒跟虐殺孩子。(圖/Berks County Jail)

此外,檢警也查出,在案發之前斯奈德曾在網上搜尋「上吊」,更詳細找了有關吊死人的網站,還有「一氧化碳中毒要多久才會死」,幾乎打臉斯奈德說自己孩子遭到霸凌輕生。接著警方在斯奈德的手機內找到多張她與狗性交的照片,才遞交證詞時也說法反覆。

斯奈德過去就有危害兒童的前科,如今此案件讓她被控謀殺、虐待兒童、虐待動物等罪名。而死者的校方也進一步詢問同班同學,並未發現有所謂霸凌的現象。

