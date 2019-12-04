矮個土豪留學生徵女友！列「7大超嚴苛條件」...網嘆：難怪單身





▲ 一名土豪哥上網匿名徵女友，但網友一看他開出的條件紛紛嘆氣。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

實習記者羅明輝／綜合報導

尋找愛情的方式有很多種，除了交友軟體，也有些人會利用學校的臉書粉專來匿名徵求對象。最近在澳洲蒙納許大學（Monash University）的徵友粉專「Monash Love Letters」上，就有一篇「徵女友」投稿引起廣大迴響，原因是原PO在內文中指名要「年齡介於18至19歲、D罩杯的『白人處女』」，還要對他完全服從、忠心，讓不少人瘋狂吐槽「條件這麼多，想太美了吧！」

據《每日郵報》報導，原PO首先在文中自稱自己是一名24歲的中國留學生，正在蒙納許大學專攻會計學，家境富裕，不但在墨爾本有一輛保時捷，在中國老家也有一輛瑪莎拉蒂，除此之外，父母為了「海外投資」，更在幾年前於澳洲繁華的高級郊區「南雅拉」（South Yarra）購買了一間房子，未來還打算在郊區再買一間房子。

▲ 富豪留學生在臉書粉專發文徵女友，引發熱議 。（圖／翻攝自「Monash Love Letters」粉絲專頁）

原PO表示，雖然自己的身高「有一點矮」，但絕對「是個好人」，他更強調，自己將會全額支付今後與另一半約會的所有費用，甚至包括海外旅行。

至於希望尋找的對象條件，他提到，「對方必須是一位漂亮的白人女孩，在澳洲本地出生，母語是英文，年齡介於18或19歲，至少要有D罩杯，身高高於170公分而且是名處女。同時還要對我忠誠、順從、誠實、崇拜。」

原PO最後補充，「要是在留言中有我滿意的對象，我將會另外聯繫，如果我們最後確定交往，妳完全就不用擔心金錢問題，因為我會給妳美好的生活。不過，我唯一需要確定的是，妳是發自內心的愛我，而不是愛我的錢。」

▲原PO希望對方是個漂亮的白人女孩且是處女。（圖／取自LibreStock）

這篇「徵女友文」一被貼出，馬上引起了網友熱議，許多人紛紛在下方標註自己的朋友一同朝聖，也有不少人留言吐槽，「你自己身高這麼『短』，卻開出這樣的條件，怎麼可能徵的到」、「單身一輩子吧」、「看了就覺得好尷尬，你自我介紹說自己很有錢，一直炫耀自己的財富，最後卻又說希望對象不要只是愛你的錢？」、「為什麼一定要澳洲白人？黑人或黃種人為何不行？是在歧視嗎？」、「不懂為何要另一半對你百依百順，還要崇拜你」、「我只是很好奇你所謂的有點矮，到底是多矮？」、「你確定不是在找包養對象的『糖爹』（Sugar daddy）嗎？」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。