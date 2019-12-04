初選辯論黑馬民調狂降　美民主黨大將賀錦麗宣布退出總統初選

▲ 賀錦麗在民主黨辯論時批評拜登的政策，讓她一戰成名，此後提出的政見卻與拜登大同小異，民調每況愈下。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦參議員、民主黨2020總統初選參選人賀錦麗（Kamala Harris）在選戰初期民調高漲，曾被視為民主黨政治新星，但無法取得主要州民意支持，近來聲勢下滑，3日宣布退選。民主黨總統初選中唯一的黑人女性退出選戰，代表該黨很有可能失去這個重要族群的民意支持。

賀錦麗3日在視訊會議中告知幕僚此項決定，稍晚透過影片向支持者表示，即日起將停止競選活動，對此深感遺憾，卻也深深感激，「但我依然在戰鬥，每天都會為這場選舉的意義而戰，為所有人伸張正義。」

It has been the honor of my life to be your candidate. We will keep up the fight. pic.twitter.com/RpZhx3PENl — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 3, 2019

消息人士向CNN透露，缺乏支持及資金造成賀錦麗競選團隊內部分裂，都是導致她退選的因素。賀錦麗3日則說明，「我從各個角度評估此事，過去幾天來做出人生中最困難的決定之一。我沒有足夠的財政資源讓競選活動繼續下去。我不是億萬富翁，無法資助自己的競選活動，籌募所需的資金在選戰進行的同時漸趨困難。」

賀錦麗退選的消息引來總統川普（Donald Trump）在推特上諷刺地發文，「太糟了。我們會想妳的，卡瑪拉！」賀錦麗則回擊，「別擔心，總統先生，我們在你的審判上見。」

55歲的賀錦麗6月在民主黨初選辯論中表現亮眼，但近幾個月來民調低迷，募款金額也落後其他幾名主要參選人。她的父親是牙買加和印度移民，打著激勵民主黨年輕支持者及進步派人士的招牌，希望吸引溫和派選民支持。批評者指出，她無法清楚表達自己的政策，此前批評同為參選人的前副總統拜登（Joe Biden）也讓她流失民意。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。