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外界盼不到「中美貿易第一階段協議」　美商務部長：適當的協議更重要！

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美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）與中國國務院副總理劉鶴針對兩國貿易問題協商。（圖／路透社）

▲美國商務部長羅斯出面解釋川普「中美貿易協議」想法。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

原先外界認為在2019年底前，中美貿易戰可望達成第一階段協議，然而美國總統川普卻在3日表示，「可能延到2020年11月簽署」。此話一說導致美股重挫，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）4日表示，與其著急設下達成協議的期限，「適當」的協議更為重要。

根據《Business insider》報導，羅斯在接受《路透社》訪問時提到中美仍須就農產品、以及部分結構性問題、執行面擬定細節，最後才能完成臨時貿易協定。川普稍早在倫敦提到，臨時階段的貿易協定恐怕要等到明年11月大選後才會定下，讓這場中美貿易戰更具壓力。

羅斯出面緩頰提到，川普想表達的意思是：「我們確實需要達成協議，不論是在今年12月或明年12月，或是其他日子，一個『適當』的協議是更加重要的」；此外，預期內川普應會連任，如果沒有那麼也是下一任總統、幕僚團隊要去解決。

羅斯也提到，川普政府不排除對進口車輛課徵關稅。在商務部針對進口汽車是否對國家安全構成威脅進行調查之後，川普政府應在11月14日截止日前，決定是否援引貿易擴張法232條（Section 232），以國安為由對進口汽車及零組件課徵最高達25%的關稅，但尚未宣布任何新的關稅措施。

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