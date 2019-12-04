北約承認「中國是潛在威脅」　秘書長緩頰：兩方絕不成為敵人！

▲北約秘書長史托騰柏格 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）3日在英國舉行領袖峰會，會議內容中首次提到中國已經成為「挑戰」之一，並且將過去除了有空中、海洋、陸地、網路之外，進一步把「太空」列入新的戰爭領域標準。對此秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）再提到「並不想與中國為敵，而是分析了解中國構成的挑戰」。

綜合外媒報導，北約29個成員國領袖將於4日簽署共同聲明，提到中國崛起的契機和挑戰該如何因應。史托騰柏格表示，中國目前國防、軍事預算為國際次高，日漸壯大的軍力中包括射程可以達到歐洲、美國的飛彈，雖北約防禦範圍在歐美，但中國影響力已經明顯擴大。

此外，史托騰柏格在一場活動中也提到，中國的崛起對成員國都帶來安全上的影響，近年來大量展示他們全新、現代化的軍力，包括新式長程飛彈，「在習近平的帶領下，中國在外交上的態度趨於強硬，針對歐洲發動網路攻擊、竊取智慧財產的指控也變多，這都是需要被解決的」。

而南海地區一直以來都是中美的爭議點，北約簽署聲明並非將北約搬到南海，是考量到中國的成長，他們將前進北極，並且用重金投資歐洲基礎建設與網路空間，「北約並非想要與中國為敵，而是希望分析、平衡中國帶來的挑戰。」

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