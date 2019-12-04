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東京3歲童遭揍肚內臟出血亡　媽媽男友：發現時已漂在浴缸裡

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本東京警視廳今年9月28日接獲34歲男子渡邊雄二報案，指稱同居女友的3歲兒子昏倒在浴缸裡；但眼尖的醫護人員發現，男童的腹部有明顯傷勢，經過法醫解剖檢查，確認死因為內臟損傷導致失血過多。雖然渡邊雄二否認虐待，但本月3日仍被警方依傷害致死罪逮捕。

根據《產經新聞》及《讀賣新聞》報導，渡邊雄二是東京昭島市某公司的普通職員，平時與自己的長子、女友、女友3歲兒子同住，事發當天女友剛好前往海外出差，他在下午1時25分左右打電話通報，聲稱3歲男童在浴缸裡失去意識，自己正在客廳施以CPR搶救。

▲▼浴缸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3歲男童被發現時，已經失去意識漂浮在浴缸裡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

然而，男童送醫之後仍在隔天宣告不治，由於他的腹部有疑似遭大力擊打的傷痕，經過法醫解剖，確認死因為內臟損傷導致失血過多，整起事件也從單純的溺水意外變成凶案。東京警方初步勘驗，發現現場並沒有第三人入侵的跡象，而嫌疑最大的渡邊雄二過去也沒有對女性、兒童施以暴力的犯罪紀錄，全案一度陷入膠著。

渡邊雄二到案時聲稱，自己並沒有對女友的兒子施暴，當時兩人一起進入浴室洗澡，接著他先離開，留下孩子一人繼續泡澡，沒想到再次進入浴室時，就看到孩子漂浮在浴缸裡，明顯已經沒有意識，趕忙一邊急救一邊報案求助。雖然渡邊雄二從案發至今一直極力否認，但警方本月3日仍以涉嫌傷害致死罪將他逮捕，全案仍在追查當中。

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