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高更畫作《樹》拍賣「天價3.2億元售出」　比巴黎拍賣行預期高出近2倍

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▲▼高更畫作《樹》拍賣「天價3.2億元售出」。（圖／路透）

▲「Te Bourao II」是現今少數仍在私人收藏家手中的高更作品。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

19世紀法國印象派畫家更高（Paul Gauguin）的畫作，日前在巴黎進行拍賣。拍賣前的畫作預估會以500萬至700萬歐元（約新台幣至少1.68億元）的價格拍出，但拍賣結果比原先料想的高得多，達到950萬歐元（約新台幣3.2億元），多出將近1倍。

綜合《路透社》、《法國國際廣播電台》（RFI）報導，此次拍賣的「Te Bourao II」是高更於1897年，在大溪地玻里尼西亞島（Polynesian island of Tahiti）生活期間完成的9幅畫作之一，也是現今少數幾幅仍在私人收藏家手中流轉的作品。「Te Bourao II」意為「樹」，取自當地的稱呼。

總部位於巴黎歷史悠久馬塞爾達索酒店的艾德拍賣行（Artcurial），原先預估該畫作售出價，應該會落在500萬歐元（約新台幣1.68億元）到700萬歐元（約新台幣2.35億元），最終以950萬歐元（約新台幣3.2億元）的天價售出。

「Te Bourao II」價格如此高的可能原因之一，便是高更在大溪地和當地年輕少女的關係，以及他對她們的描繪在近年興起的爭議。

高更1848年誕生於巴黎，是印象派的代表人物，繪畫之外，他在雕塑、陶藝、版畫和寫作上也有相當成就。不過他生前並非一位有名的畫家，就像其他許多偉大的藝術家及作家，直到死後他的作品才在國際間聲名大噪。

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