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美股道瓊挫跌280點 　台指期開盤下跌31點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 280.23 點。回頭看台指期今（4）日開盤下跌 31 點，來到 11,492 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國總統川普暗示可能要等到 2020 年總統大選後才簽署第一階段協議，貿易延長戰引起華爾街拋售，黃金、美債等避險資產走高，蘋果、波音等個股大跌，道瓊指數下滑近 300 點，美股連續第三個交易日收黑。回頭看台指期今（4）日開盤下跌 31 點，來到 11,492 點。

標普 500 指數下跌 20.67 點，或 0.66%，收 3093.20 點。那斯達克指數下跌 47.34 點，或 0.55%，收 8520.64 點。美股道瓊指數下跌 280.23 點，或 1.01%，收 27502.81 點。費城半導體指數下跌 26.04 點，或 1.54%，收 1665.71 點。

請繼續往下閱讀...

中美短期內達成階段性協議的機會愈來愈渺茫。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）向財經媒體《CNBC》表示，如果中美沒有達成協議，川普很樂意繼續對中國大陸貨品加徵關稅。

除了中美貿易戰卡關，川普政府本週將關稅鎖定更多國家，計劃對進口自法國、巴西和阿根廷的部分貨品加徵關稅，貿易戰線擴大，進一步打擊投資人信心。

截至今早8：47，台指期下跌 30 點，來到 11,493 點。

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