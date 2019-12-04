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格陵蘭冰蓋表面湖泊加速崩解！融化成1km深「地表最大瀑布」

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▲▼格陵蘭的冰川。（圖／達志影像／美聯社）

▲格陵蘭的冰川。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

科學家們日前靠著無人機，拍下了格陵蘭「冰蓋」中的湖泊快速裂開並崩塌、形成「地表最大瀑布」的珍貴景象，不過，這可能是全球氣候變遷造成的結果，也可能會持續加速海平面上升。

「冰蓋」（ice sheet）是指冰川連續覆蓋了5萬平方公里以上的陸地，又被稱做大陸冰川或是冰原，而格陵蘭有近80%，面積大約171萬平方公里的大片冰原，是全球第二大（最大的在南極）。而格陵蘭的冰原平均厚度為1公里，在夏天的時候，表面會融化，形成上千個漂亮的藍色湖泊。

法新社報導，這些湖泊可能會在在幾個小時就崩解，在冰的地步製造出巨大開口，深度達1公里，表面融化的水持續往下沖刷，也讓其他的冰繼續融化，形成了地表上最大的瀑布。一般來說，這樣的現象是很難親眼觀察到的，但是一群劍橋大學斯科特極地研究所（Scott Polar Institute）的冰川學家在去年7月抵達格陵蘭西北部的冰川時，就幸運地發現了。

在科學家們到達後的幾天內就發現，大約三分之二的湖泊在短短5個小時內就崩解，大約有500萬公升的水從表面消失，透過裂縫流進海裡，從原本深藍色、橢圓形的湖泊，變成淺藍色、面積縮小許多的圓形小湖。

這項發現近期刊登在《美國國家科學院院刊》上，作者之一的科學家裘德利（Tom Chudley）表示，由於觀測目標所在地對於科學家來說並不安全，靠著無人機，可以幫助他們得到高品質的研究成果，另外，透過無人機上的GPS，研究團隊就可以把數千張照片定位並合成，有助於冰蓋表面的3D影像重建。

冰川本身是一條流動的冰河，原先格陵蘭的這條史多爾冰川（The Store Glacier）流向大海的速度為每年600公尺，但科學家觀察到，由於湖泊快速融化，加快移動速度，冰川每天就可以移動2到5公尺。更讓人驚訝的是，這些融化的水將冰蓋本身提高了55公分，可以顯示水量之大。

格陵蘭的冰川融化是全球海平面上升的主要原因之一，裘德利指出，「格陵蘭不斷受到氣候變遷影響，我們可以看到越來越多湖泊，面積也越來越大，也可以推測，在我們還沒有看到的地方，也有許多湖泊正在加速崩解」。

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