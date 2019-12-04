路透社：白宮曾考慮把華為「踢出美國金融體系」　仍有可能重啟

▲據傳白宮想將華為列入黑名單。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



美國在過去一年內對中國電信龍頭華為做出許多制裁舉動，據消息人士指出，川普政府在今年稍早曾經考慮相華為踢出美國金融體系外，直接列入「黑名單」，讓華為無法在美國進行交易，但最後沒有實施。



《路透社》的獨家報導引述3名知情人士的說法指出，美國政府本來想要將華為列在財政部「特別指定名單」（Specially Designated Nationals，SDN）裡面。其中一人表示，雖然先前被否決了，但這個選項還是有可能在接下來的幾個月內重新浮上檯面。

報導指，這個計畫由美國國家安全會議提出，被視為制裁該公司的終極選項之一，一旦被列入SDN中，會讓華為無法以美元完成交易。

其中1名知情人士表示，川普政府的官員曾經針對此事草擬備忘錄，還召開了跨部門會議，顯示其相當重視實施這項制裁。最後這項計畫暫時被擱置，改用其他手段制裁華為，也就是將其列入「實體清單」，讓部份美企必須申請許可證，才能販售商品給華為。

華為目前未對此事作出回應，美國商務部長在羅斯（Wilbur Ross）在接受路透社訪問時回應，「我們一直在考慮各式各樣的措施，以應對不同的公司，但我不認為這是很急迫的事情」。

根據美國財政部網站，「特別指定名單」中有一系列個人或是企業，外國資產控制室（OFAC）認定其被目標國家所擁有或掌控，除此之外，還包含美國認定的恐怖分子、某些獨裁政權官員及受益者，以及國際犯罪份子（如毒販），通常這些「黑名單」內的個人或公司資產會遭到封鎖，並禁止美國人民與其有貿易往來。