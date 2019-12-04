「有一批IS聖戰士你想要嗎？」馬克宏當沒聽見　川普尷尬搓手指！

▲川普與馬克宏在倫敦北約峰會場邊會晤。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）峰會3日、4日在英國倫敦登場。美國總統川普期間譴責法國總統馬克宏先前「北約腦死」的言論是對北約其他盟友的侮辱。川普還暗示，法國有可能與西方國家軍事同盟中「決裂」。隨後，川普與馬克宏展開一場雙邊會晤，現場氣氛尷尬。

綜合外媒報導，馬克宏上月向《經濟學人》表示，北約有如處與「腦死」狀態，呼籲其他盟國不能再繼續依賴美國。川普3日在倫敦峰會開始前向媒體表示，馬克宏的發言對其餘28個同盟國而言是「非常討人厭的說法」，同時也非常無理。

川普表示，除了法國以外，美國與其他北約成員國並無分歧，並警告法國可能與北約「決裂」。川普又說，「沒人比法國更需要北約，他們做這樣的發言非常危險。」

川普發表上述言論後數個小時，就立刻與馬克宏展開一次雙邊會談，期間馬克宏拒絕收回「北約腦死」的言論，稱部分原因是川普政府缺乏領導力，還不時將北約形容為「美國的負擔」，會談氣氛十分尷尬。

另外，現場有媒體向川普提問，法國是否承諾接受那些赴敘利亞加入伊斯蘭國（IS）的法籍國民？川普轉頭開玩笑地問馬克宏，「有一批還不錯的IS戰士想要嗎？我可以送你。你們可以隨便拿。」

馬克宏則絲毫不理會川普的美式幽默，一臉正經的用英語回答媒體說，「讓我們認真一點。確實有許多聖戰士來自歐洲，但這只是全部問題中的一小部分。我們的第一要務應該是徹底根除IS勢力。」

這場尷尬的會晤再次證明美國與法國關係惡化。川普過去曾與馬克宏稱兄道弟，但過去兩年內雙方在國防、外交、貿易和氣候變遷等一系列議題上出現分歧，雙方關係也逐漸冷淡。

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