　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京詭案「男中70刀倒血泊亡」　強盜殺人翻盤…兒手機藏撬屋關鍵字

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼刀,斧頭,殺人,謀殺,命案,恐怖,驚悚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲東京11月發生殺人命案，警方調查兇手是被害者同居人的兒子。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本東京東久留米市11月8日發生一起命案，55歲的二岡一浩被人以刀刺傷身體30多處，失血過多死亡。警方逮捕同居人的28歲次子，從他手機上找到入侵住宅的手法，懷疑他殺人並意圖偽裝成第三者入侵的他殺案。

綜合日媒報導，當時警方調查二岡一浩的命案，由於一樓玄關玻璃被人打碎，屋內被翻得雜亂，推測是強盜殺人案件。然而，警方現在懷疑，二岡一浩同居人的次子三ツ本寛己是嫌疑最重的人。

報導指出，警方在寛己手機中找到入侵住宅手法的搜尋紀錄，其中的關鍵字為「燒切」，是一種加熱窗戶玻璃，使之破裂後入侵的手法。恰好，一樓客廳窗戶的鑰匙周圍就有被火燒過的痕跡，很有可能是寛己以此手法誤導警方調查方向，偽裝成第三者入侵他殺案。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

另外，警方發現寛己居住的公寓監視器曾拍到他在8日凌晨外出，並騎腳踏車前往命案現場的身影，直到早晨才有他返家的畫面。對此，寛己供稱，自己8日凌晨是前往便利商店買酒喝，之後喝醉就沒有其他的記憶。

可疑的是，8日上午，二岡一浩同事曾致電詢問他缺勤一事，當時與二岡一浩同居的寛己母親及妹妹都前往義大利旅行，只好由寛己在8日下午前往查看，沒想到發現窗戶破裂，由他本人報警，接著通知母親家中可能遭強盜入侵。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
MAMA即時得獎名單／TWICE得最佳女團獎！
狂瘦35Kg脖子冒「減肥代價」網全看傻！小甜甜PO近況片認了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

買東西沒帶錢..澳女暖心幫買單　對方以她名義「捐30萬」當謝禮

金正恩時隔49天再現騎白馬英姿！　攜妻率眾將登革命聖地白頭山

涉挪用5億7800萬公款！日JDI前主管疑輕生…手機留死前訊息「以死謝罪」

她帶5月兒住院「狂飲伏特加」被哭聲打擾　拿枕頭悶小臉逼死…隔壁床崩潰求救！

妒夫逼妻「吞婚戒」狂毆猛踩　她肺塌「肋骨37處骨折」赤裸慘死床上

舉槍誤射！爸想狩獵兔子　卻直接殺了9歲親兒

東京詭案「男中70刀倒血泊亡」　強盜殺人翻盤…兒手機藏撬屋關鍵字

澳洲廢除《尋求庇護者醫療轉移法》　當局：防堵國安危機漏洞

AIT前主席：不可能見到兩岸和平統一　美方得準備策略

貓咪趴9月大嬰兒臉上！年輕媽忙做家事…轉頭驚見「幼女窒息亡」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

買東西沒帶錢..澳女暖心幫買單　對方以她名義「捐30萬」當謝禮

金正恩時隔49天再現騎白馬英姿！　攜妻率眾將登革命聖地白頭山

涉挪用5億7800萬公款！日JDI前主管疑輕生…手機留死前訊息「以死謝罪」

她帶5月兒住院「狂飲伏特加」被哭聲打擾　拿枕頭悶小臉逼死…隔壁床崩潰求救！

妒夫逼妻「吞婚戒」狂毆猛踩　她肺塌「肋骨37處骨折」赤裸慘死床上

舉槍誤射！爸想狩獵兔子　卻直接殺了9歲親兒

東京詭案「男中70刀倒血泊亡」　強盜殺人翻盤…兒手機藏撬屋關鍵字

澳洲廢除《尋求庇護者醫療轉移法》　當局：防堵國安危機漏洞

AIT前主席：不可能見到兩岸和平統一　美方得準備策略

貓咪趴9月大嬰兒臉上！年輕媽忙做家事…轉頭驚見「幼女窒息亡」

國際熱門新聞

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

兒腦死...媽淚喊「別離開我」竟復活

火災！1歲男童衝回火場救愛犬喪命

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

川普馬克宏關係緊張　雙邊會晤尷尬

世界最胖男子靠「縮胃、節食」甩330kg

他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」

比足球大顆！背角無齒蚌入侵美池塘

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

老爸懲罰女兒接管IG　自拍變爆紅網美

土豪留學生列「7嚴苛條件」徵女友

格陵蘭冰蓋融化　變地表最大瀑布

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

更多熱門

相關新聞

小鱷魚享受撓癢癢　爽到翻白眼！

小鱷魚享受撓癢癢　爽到翻白眼！

通常鱷魚都是以冷酷的形象讓民眾看到，比較少看到牠呆萌的那一面，不過日本有名爬蟲類飼主最近在網路上分享一段影片，內容是他拿著刷子替出生沒多久的巴西凱門鱷抓背，結果不知道是不是太舒服了，小鱷魚居然張大嘴巴且頻頻翻出白眼，模樣相當可愛！

前陸戰隊員掐死7旬嬤　二審判決出爐

前陸戰隊員掐死7旬嬤　二審判決出爐

「狂call2.4萬通」日男要電信商道歉

「狂call2.4萬通」日男要電信商道歉

茨城再規模4.8地震　深度10公里

茨城再規模4.8地震　深度10公里

東京3歲童漂浴缸亡　媽媽男友被逮

東京3歲童漂浴缸亡　媽媽男友被逮

關鍵字：

日本東京命案二岡一浩入侵同居人三ツ本寛己強盜殺人日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

即／重機殺彎失控　噴飛對向遭輾身亡

435萬人送高以翔的最後禮物！「把票全投給他」

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

泰簽政策急轉彎取消財力證明

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面