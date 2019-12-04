東京詭案「男中70刀倒血泊亡」　強盜殺人翻盤…兒手機藏撬屋關鍵字

▲東京11月發生殺人命案，警方調查兇手是被害者同居人的兒子。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本東京東久留米市11月8日發生一起命案，55歲的二岡一浩被人以刀刺傷身體30多處，失血過多死亡。警方逮捕同居人的28歲次子，從他手機上找到入侵住宅的手法，懷疑他殺人並意圖偽裝成第三者入侵的他殺案。

綜合日媒報導，當時警方調查二岡一浩的命案，由於一樓玄關玻璃被人打碎，屋內被翻得雜亂，推測是強盜殺人案件。然而，警方現在懷疑，二岡一浩同居人的次子三ツ本寛己是嫌疑最重的人。

報導指出，警方在寛己手機中找到入侵住宅手法的搜尋紀錄，其中的關鍵字為「燒切」，是一種加熱窗戶玻璃，使之破裂後入侵的手法。恰好，一樓客廳窗戶的鑰匙周圍就有被火燒過的痕跡，很有可能是寛己以此手法誤導警方調查方向，偽裝成第三者入侵他殺案。

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另外，警方發現寛己居住的公寓監視器曾拍到他在8日凌晨外出，並騎腳踏車前往命案現場的身影，直到早晨才有他返家的畫面。對此，寛己供稱，自己8日凌晨是前往便利商店買酒喝，之後喝醉就沒有其他的記憶。

可疑的是，8日上午，二岡一浩同事曾致電詢問他缺勤一事，當時與二岡一浩同居的寛己母親及妹妹都前往義大利旅行，只好由寛己在8日下午前往查看，沒想到發現窗戶破裂，由他本人報警，接著通知母親家中可能遭強盜入侵。

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