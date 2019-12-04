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見證台灣倉儲事業發展史　東森國際倉儲事業部副總何景澤

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▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）

自1987年加入東森大家庭已32年餘。當年憑著滿腔熱情來到「遠東倉儲股份有限公司」，擔任總工程師一職至今，經歷了、也見證了倉儲事業部發展過程中各個重要的里程碑。

當年，隨著台灣穀物進口量的急遽增長，政府積極推動民間投資興建碼頭自動化卸儲穀倉之際，我參與了台中一號穀倉擴建及三號穀倉啟動營運、以及高雄七十一號擴建及七十二號穀倉的啟動營運，並與台灣主要大宗穀物客戶攜手合作。期間也經歷了公司的改組，更名為「東森國際股份有限公司」的倉儲事業部。

我在東森的倉儲人生

我在東森的工作，除長期經營大宗穀物裝卸倉儲業務外，多年來也透過與業者的良好互動，進而對周邊產業有所瞭解，與台灣各港務局、農產畜牧及飼料相關產業，都有直接而深化的雙向溝通與服務往來。

在王總裁、廖副總裁的卓越領導，以及倉儲部全體同仁兢兢業業的努力下，倉儲事業部1995年到達全台穀物進口量900萬餘噸的事業高峰，並創造近5億新台幣的淨利。近年來，倉儲事業部依舊穩定獲利，並保持一定的業績成長。

▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）

台灣每年進口約850萬噸穀物。為了提升台中、高雄四座碼頭穀倉自動化設備優勢，並加速卸船進出倉作業效率，以利散裝進口穀物客戶增加快卸獎金；「東森國際」分別於2011年在高雄71號碼頭、2017年在台中3號碼頭、2019年在台中3號碼頭，總計斥資2.72億新台幣，更換比利時製真空式吸穀機來增強卸船效能，為客戶提供更完善的服務，強化客戶的向心力。此外，在資深同仁陸續退休後，為確保新加入的年輕同仁有更美好的未來，分別於2017年與高雄港務分公司簽訂10年續約、2018年與台中港務分公司簽訂10+10年的續約。未來，也將著重於穀倉多角化的發展與運作，進一步擴大營收效益。

▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）

請繼續往下閱讀...

南向尋找下一個港埠倉儲新起點

近年來，隨著台灣人口的老化，再加上人口外移及少子化的綜合影響下，雖然「東森國際」的倉儲業務依舊涵蓋全台大宗物資進口量的80~90%，但營運量卻面臨成長趨緩的情勢。配合政府推動南向政策，未來將努力尋求海外發展的可能與潛能，使倉儲這個傳統產業也能夠走出去，讓人數占比達六成的倉儲部同仁，也能夠看到事業成長的新契機，以及長遠發展的新方向，敞開雙手迎接國際市場的挑戰。

▲▼東森登峰雲東森國際（圖／ETtody）

面對企業永續經營的目標，東森集團將朝向多角化業務及新事業領域拓展。倉儲事業部將秉持穩健獲利的腳步，做公司強而有力的後盾。運用專業經營團隊的核心能力，再結合30多年碼頭營運與操作大宗穀物的實務經驗，期盼能帶領年輕同仁在東南亞港口，找到下一個港埠新事業發展的起點，也將「東森國際」倉儲產業推向海外發揚光大。

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