瘋電影／女神們的下午茶　四位影后笑談藝界人生

文／賴賴

瘋言瘋語：

四位后級戲精，不僅受封英國女爵，瑪姬史密斯入圍奧斯卡六次拿下兩座，茱蒂丹契入圍七次拿下一座奧斯卡，早已淡出影圈的瓊安普洛萊特也曾入圍奧斯卡，加起來三百多歲的戲骨，喝著下午茶聊著過去，多半是阿嬤的藝界人生，沒什麼八卦，從導演的紀錄影像中看到成功的痕跡，是一點一滴的累積，沒有人是一步登天的。

紀錄片中的閒話家常，就是聊著過去的工作經歷，和另一半相處模式，趣味應答特別有趣，像是你和另一半的相處？答：你說哪一任？聊到政治議題，原來茱蒂丹契的時代是不准在家裡談論政治的，一點點都不可以提到，而大家共同都接到埃及豔后的邀請，而這些影后大多都不敢駕馭，若真演出也是在別的國度表演，因為對自己的外型不夠自信，埃及豔后何其美艷亮麗，記憶中伊莉莎白泰勒就是埃及豔后無誤。

許多幾十年前黑白影片的剪輯，自己是認不得誰是誰啦，但四位后級演員並且受封女爵，是英國演藝圈很重要的時代記憶。



片 名：女神們的下午茶

英文名稱：Nothing Like a Dame

類 型：紀錄片

上映日期：2019-11-22

片 長：01時24分

導 演：羅傑米契爾(Roger Michell)

演 員：茱蒂丹契(Judi Dench) 、 瑪姬史密斯(Maggie Smith) 、 瓊安普洛萊特(Joan Plowright) 、 艾琳亞金斯(Eileen Atkins)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：水元素文創

劇情大綱

四位影壇資深女神，首度在攝影機前裸談自己，利用一場下午茶的契機，暢聊他們超過半世紀的友誼。談演戲、談劇場、談家庭、談愛情婚姻、談彩妝保養，甚至談面對衰老，不只是『一袋女皇』，更是『女人我最大』。當然姊妹們的聚會少不了的還有八卦爆料，絕對比奧斯卡還精采，連狗仔隊都自嘆弗如。



更大的賣點是，電影穿插許多珍貴的影壇史料，不僅可以看到四位女神年輕時的演出與樣貌，更能實際親臨一遍黃金時代，看看這些稀世珍寶女星無以倫比的銀幕魅力。只要看過這部作品，就恭喜你獲得熟稔上流英國戲劇圈的入門考，他們的隨便一席話，都勝過十年苦讀。



看他們充滿歲月的歷練的智慧，如何反射出動人的餘暉，不管活到幾歲，他們仍是風華絕代的戲劇繆思。陪他們喝茶，進行一堂永遠不嫌太晚的人生課。不只是一頓絕對正統的英式下午茶，更是充滿甘甜的人生雞湯。



▲Joan Plowright曾獲兩座金球獎及奧斯卡提名。

▲Maggie Smith拿過兩座奧斯卡，言談風趣智慧。

▲Judi Dench不僅拿過奧斯卡及英國影藝學院電影獎，這次受封英國女爵位殊榮。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI