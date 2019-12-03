電子支付使用人數首破600萬　一卡通、街口最多人用市占近5成

▲根據銀行局統計，到今年10月底電子支付使用人數達605萬人，續創歷史新高紀錄。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（3）日公布電子支付機構最新業務表現，到今年10月底為止，電子支付使用人數達605萬人，不僅首度突破600萬人次關卡，同時也續創歷史新高，其中民眾最愛用的是一卡通與街口支付，合計會員數占49.4%。

根據金管會銀行局統計，截至今年10月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有22家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約605萬人，較去年同期增加227萬人，成長60.5%。

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10月當月代理收付實質交易款項金額約34.2億元，較去年同期增加4.42億元，年增率達14.87%；10月當月收受儲值款項金額約27.2億元，較去年同期大幅成長385.58%。

銀行局官員表示，在智慧型手機普及下，加上電子機構積極推廣，可以使用的商店也越來越多，增加民眾使用電子支付的意願。

另從使用人數來看，LINE Pay一卡通以187.4萬人奪下冠軍寶座，緊追在後的是街口支付（111.5萬人），第三名則為玉山銀行（106.6萬人）；至於收付交易部分，玉山銀行以13.4億元排名第一，而街口、LINE Pay一卡通則名列第二、三，金額分別來到11.2億元、3.26億元。