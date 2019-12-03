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德國又傳博物館竊案！15分鐘偷「列寧勳章」　警懸賞1690萬追蹤

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▲▼德國柏林史塔西博物館。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國柏林史塔西博物館傳竊案。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

德國日前才剛發生「綠穹珍寶館」竊案，價值10億歐元（約新台幣338億元）珠寶不翼而飛，2日位於德國柏林的史塔西博物館也發生竊案，部分前東德時代勳章遭盜走。目前不清楚兩起竊案是否有關連，德國警方已經懸賞50萬歐元（約新台幣1690萬元）追查嫌犯。

史塔西（Stasi）為前東德秘密警察「國家安全部」（MfS）的別名，在冷戰時代曾擁有龐大的間諜與線人網路，號稱是當時世上效率最高的情報機構。兩德統一後，史塔西總部被改建為博物館，專用於收藏東德時代的檔案資料和勳章首飾等。

根據英國廣播公司（BBC）報導，史塔西博物館館長德里斯曼（Jörg Drieselmann）表示，竊嫌於11月30日晚間透過窗戶進入博物館，砸毀展示櫃後盜走陳列的8枚獎章與一些首飾，其中包括馬克斯勳章（Order of Karl Marx）和列寧勳章（Order of Lenin），行竊過程大約15分鐘。

德里斯曼表示，部分失竊展品其實是複製品，價值並不高，事實上，竊嫌砸毀展示櫃所造成的財務損失，比失竊品本身還要更高。報導提到，史塔西過去從政治犯身上搜刮許多珠寶首飾，1989年柏林圍牆倒塌後，大多數珠寶都已經物歸原主，僅剩下一部份無人認領的首飾被收藏在博物館內。

11月25日清晨，位於德勒斯登（Dresden）的綠穹珍寶館才剛遭竊賊闖入，偷走至少三套18世紀珠寶，估計損失價值高達10億歐元，為二戰以來最大一起珠寶竊案。德國警方目前公開懸賞50萬歐元，持續追捕嫌犯並追蹤贓物下落。

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