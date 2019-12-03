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「鹿港天后宮」升格國定古蹟！4位國寶見證、台灣閩南式廟宇建築典範

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▲▼ 「鹿港天后宮」升格國定古蹟，文化部長鄭麗君親送國定古蹟指定證書。（圖／文化部提供）

▲ 「鹿港天后宮」正式升格為國定古蹟。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部於12月2日公告「鹿港天后宮」由彰化縣縣定古蹟，升格為全國第106處國定古蹟！文化部長鄭麗君今（3）日親赴送上「國定古蹟指定證書」，由鹿港天后宮管理委員會主委張偉東代表接受，彰化縣副縣長洪榮章、彰化縣4位重要傳統工藝「人間國寶」施鎮洋、施至輝、李秉圭、陳萬能也出席觀禮，共同見證鹿港天后宮榮耀一刻。

▲▼ 「鹿港天后宮」升格國定古蹟，文化部長鄭麗君親送國定古蹟指定證書。（圖／文化部提供）

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▲文化部長鄭麗君親送國定古蹟指定證書。（圖／文化部提供）

鄭麗君特別肯定鹿港天后宮見證海洋文化及地區發展，在歷史、信仰、藝術、匠師技藝方面具重要性，是台灣極具代表性的媽祖廟，她也感謝張偉東主委及所有鹿港天后宮管理委員會成員，長期以來維護及修復古蹟的付出。

▲▼ 「鹿港天后宮」升格國定古蹟，文化部長鄭麗君親送國定古蹟指定證書。（圖／文化部提供）

▲左至右：彰化縣文化局長張雀芬、人間國寶兼鹿港天后宮文化顧問施鎮洋、人間國寶兼鹿港天后宮文化顧問施至輝、前彰化縣文化局長陳文彬、文化部長鄭麗君、立法委員柯呈枋、鹿港天后宮主委張偉東、文化部文化資產局長施國隆、彰化縣副縣長洪榮章、人間國寶兼鹿港天后宮文化顧問李秉圭。（圖／文化部提供）

鹿港天后宮目前主體為日治昭和年間完成的建築，完整記錄當時各種匠師營造的技術，昭和8年（1933年）重修天后宮三川殿時，由承襲泉州溪底大木匠師王益順的侄子王樹發執篙。

三川殿以凹壽的格局，營造出空間的層次美感，前步口屋簷下方牌樓面斗栱，除了有縱橫兩向外，並增加斜栱出挑，形成「網目斗栱」，栱身以「如意斗栱」造型，完整顯現溪底派精美的大木結構技巧，成為台灣閩南式廟宇建築典範。 
 
鹿港天后宮在清朝同治年間就已經是三殿式的格局，包括三川殿（含戲台）、正殿（媽祖殿）、後殿（凌霄寶殿）及禪房、護室等主要建築，昭和2年（1927年）的拓寬改建為正面五開間、進深三殿、具有左右過廊及左右護室的規模。三川殿與正殿間以左右過廊相連，共同圍出中庭，主殿與後殿及護室界定出後埕空間，兩側護室再以過水廊與主殿相接，呈現完整的廟宇格局。
 
宮廟位於昔日鹿港溪口，掌控海上交通樞紐，具有海洋文化特色及地區發展上的意義。而在河口及聚落關係位置，說明了媽祖廟與聚落發展的密切關係外，亦見證了鹿港鎮早期貿易興盛、文化薈萃及聚落發展歷史的密切關係。

鹿港天后宮對於當地的經濟及社會發展歷史，具有重要的影響，歷年來的修建過程，均由鹿港八郊富紳或地方耆老策劃，禮聘當時唐山或地方名匠精心製作，極具人文風采與藝術價值。

▲▼ 「鹿港天后宮」升格國定古蹟，文化部長鄭麗君親送國定古蹟指定證書。（圖／文化部提供）

▲「鹿港天后宮」是台灣閩南式廟宇建築典範。（圖／文化部提供）
 
現今鹿港天后宮主體建築物，分別出自於各時代不同營造流派，如溪底派大木作匠師王益順、吳海桐、王樹發及黃連結；雕刻師傅李煥美、鹿港師傅施金福、黃媽城、李松林；石雕則來自惠安匠師蔣馨家族；彩繪出於鹿港名畫師郭新林、柯煥章之手，皆為當代一時之選的名匠。

從清代初年建成歷經不同時期的修建，集成各時代諸多匠師流派的作品，是研究史料、考證古蹟、探索民俗信仰等各方人士眼中的瑰寶，其建築藝術的表現，也見證了台灣匠師技藝的發展歷程。

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