銀行高階主管看未來！國銀獲利目標挑戰3500億元　創歷史新高

▲即使今年面臨美中貿易戰、香港的紛亂，但是本國銀行高階主管對於今年獲利3500億元歷史新高為目標（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院今（3）日發布銀行高階主管（BEI）綜合指數編製結果60.1，較10月份53.8上升6.3%；經營指數分數為60.0，較10月指數54.1上升5.9%；市場面指數為60.6，較10月指數52.4上升8.2%。

金融研訓院指出，美國聯準會今年三次降息之後，還需要時間觀察降息後對美國經濟的傳導效應，10月FOMC會議紀錄顯示官員認為聯準會10月降息之後，政策立場已經調整到適中的狀態，預估除非美國經濟出現時值變化，今年底之前聯準會利率決策將維持不變，近期美國10年期公債殖利率反彈上揚，影響國內銀行高階主管對利率走勢的看法雖較上個月提高，不過預估聯準會貨幣政策明年上半年傾向適度寬鬆的可能性，仍高於緊縮，所以國內銀行對利率市場走勢仍維持保守看法。

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國銀高階主管 股市、房市偏樂觀

股票市場方面，國內銀行業高階主管認為美中協議雖正向發展，但貿易戰風險懸而未決，對總體經濟負面衝擊仍然持續，且國際機構對全球經濟前景仍保守看待，尤其是中國大陸經濟長率減速，對全情影響不小，所以國銀高階主管對未來3個月對台股表現，看法已經略為趨緩，但是仍維持審慎樂觀的看法。

匯市方面，由於台灣經濟基本面在亞洲表現相對較佳，加上台股表現穩健，今年以來相較韓元、人民幣、澳幣、日圓對美元走勢來看，新台幣匯率維持相對強勢，國內銀行業高階主管對於新台幣持續持升值看法

房市方面，台商回台催化大型不動產交易市場及傳統購屋旺季可望帶動國內房屋市場成交量的表現，國內銀行業高階主管預估未來三個月房地產市場的看法將進一步樂觀，此次調查房地產市場分項指數睽違8個月再次站上60，來到65.6的高點。

▲國銀主管對股市看法審慎樂觀、房市偏向樂觀。（圖／123rf）

國銀獲利仍有望挑戰3500億 歷史新高

經營面方面，國銀全體銀行前3季稅前盈餘累計達2,864億元，較去年同期成長6.9%，全年是否能較去年繼續成長，OBU及海外分行的獲利表現為關鍵，其中獲利最高的香港分行獲利表現前3季仍佳。

國內銀行業高階主管研判，香港經濟受到示威抗議活動產生實質影響已在所難免；加上中國大陸經濟景氣疲軟，使得中國大陸分行企業信用風險升高，二大海外獲利來源表現仍待觀察。

金融研訓院調查，國內銀行業高階主管對海外業務整體看法轉趨觀望保守。不過整體而言國銀逾放比及備抵呆帳提列決策均維持在穩定水準，預計今年全年國銀獲利仍將以3,500億元的歷史新高為獲利目標。