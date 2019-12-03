超商取消刷卡付款惹民怨　金管會緊急開會「服務不中斷」

▲超商近期公告取消刷卡付費，引發一股民怨，金管會緊急開會，因此民眾依然可以刷卡付費。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

全家便利超商11月29日公告取貨付款、電信費、第四台費用等只能收取現金，取消刷卡付費，引發一股民怨。金管會今（3）日表示，由於三方契約來不及完成，因此給予1年的緩衝期，民眾依然可以刷卡付款，同時也會要求台新銀行與全家盡快溝通、恢復系統。

金管會銀行局長邱淑貞今天緊急邀集銀行公會及主要收單機構了解情況，發現部分委託超商代收其費用的單位還沒完成與收單機構的契約簽訂，導致部分超商暫停以信用卡繳付等款項，不過會中已獲致共識，為維持服務不中斷，超商在1年的緩衝期內，仍可繼續提供刷卡服務，並請收單機構於這段期間完成契約補正。

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金管會銀行局副局長莊琇媛指出，以前基於方便，收單銀行都是跟超商簽約，超商再與電信公司、電商等代收業者簽約，但為了知道代收業者是否有洗錢的疑慮，因此銀行公會訂定自律規範，要求簽署三方契約，並從12月1日起上路，但由於部分合約為簽完，因此給予1年的緩衝期，避免出現不提供刷卡付款的服務。

金管會6月25日同意民眾可以在超商用信用卡支付7類代收款項，包括公私立學校學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、大樓管理費、外勞仲介費及網路購物貨到付款等，其中網路購物貨到付款部分，收單機構基於洗錢防制及風險控管等考量，因此委託代收款業者直接販售商品給買家的型態（B2C）為限，且每筆代收金額上限為5,000元。

莊琇媛表示，目前只有全家超商先公告取消刷卡付款，收單機構為台新銀行，因此會請台新銀行盡快與全家溝通、恢復系統，另有8家銀行的信用卡可以在全家刷卡。此外，台新銀行對此指出，目前系統已OK，目前待全家系統重啟後即可使用。