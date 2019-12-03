　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界最胖男子！重590kg...登金氏世界紀錄　靠「縮胃、節食」甩肉330kg

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

男子現今能借助拐杖行走。（圖／翻攝自Discovery）

▲男子現今能借助拐杖行走。（圖／翻攝自Discovery）

圖文／周刊王

35歲的墨西哥男子胡安·佩德羅·佛朗哥（Juan Pedro Franco），2017年時經醫生檢查發現，他的體重高達1302磅（約590公斤），打破過去紀錄成為「世界上最胖的人」。為了胡安的健康著想，這幾年來透過縮胃手術及節食訓練，他已經成功減去728磅（約330公斤），目前已經可以架著拐杖行走。

▲胡安打破過去紀錄成為「世界上最胖的人」。（圖／翻攝自AFP）

根據《每日郵報》報導，胡安在6歲時體重已經165磅（約75公斤），17歲時則高達602磅（約273公斤），不過由於墨西哥人普遍都有肥胖問題，因此當時家人也不以為意；直到某年胡安發生了一場車禍，再加上罹患肺炎，導致他臥床長達1年半的時間，體重開始迅速飆升，甚至胖到無法下床活動，一躺就躺了將近10年。

胡安的驚人體重曝光後，隨即也引起全世界的關注，有間位於墨西哥瓜達拉哈拉市的診所表示，願意協助胡安進行減肥治療。在這3年期間，他一共經歷了3次減少胃容量的手術，終於擺脫了肥胖引起的糖尿病及高血壓症狀，讓他不再處於隨時都可能死亡的風險。

▲經多次手術及節食後，胡安已能下床走動。（圖／翻攝自CEN）

經過多次手術及節食訓練後，現在的胡安已經可以下床，並借助拐杖自由行走，他開心的表示，「可以自己抬起胳膊的感覺，十分地美妙」。目前胡安的體重為574磅（約260公斤），現在正在等待新的手術，以除去身上重達251磅（約114公斤）的鬆弛皮膚。

延伸閱讀

老司機9度「摩鐵翻滾辣人妻」！無人公車上演激情畫面

強綁母女欲性侵拍「親子丼」裸照　勇母護女：拍我就好

高富帥追求！23歲正妹「以為遇真愛」獻身懷孕　慘淪小三負債百萬

ET快訊
米砂遭控「同手法搶人男友」！受害者高達4人私訊曝光
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美中貿易戰談和「沒有預設期限」　川普：最好等明年大選完再說

世界最胖男子！重590kg...登金氏世界紀錄　靠「縮胃、節食」甩肉330kg

車壞困40度高溫！她只靠「伏特加+水」慘度8日　同伴仍失蹤

爸媽忙滅火…1歲男童衝回屋內「想救愛犬」喪命　火場相守到最後

喊自己有妄想症…他拿鐵鎚毆爆女友　冷等1hr斷氣「欣賞半顆腦＋腦漿掛頭外」

「聖誕禮物」送什麼全看美國！　北韓警告：年底大限將至

野火侵襲世界遺產　大藍山區20%被破壞！生態學家痛心：絕對的危機

14歲遭IS綁架當性奴！她20歲上電視再遇性侵犯...當場崩潰昏倒

騎機車被垃圾車追撞！　67歲老翁「中間斷兩截」陳屍車輪下

17歲正妹拒車震！他拿「緊身褲」勒脖2度玷汙　扒光全身棄屍橋下

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

美中貿易戰談和「沒有預設期限」　川普：最好等明年大選完再說

世界最胖男子！重590kg...登金氏世界紀錄　靠「縮胃、節食」甩肉330kg

車壞困40度高溫！她只靠「伏特加+水」慘度8日　同伴仍失蹤

爸媽忙滅火…1歲男童衝回屋內「想救愛犬」喪命　火場相守到最後

喊自己有妄想症…他拿鐵鎚毆爆女友　冷等1hr斷氣「欣賞半顆腦＋腦漿掛頭外」

「聖誕禮物」送什麼全看美國！　北韓警告：年底大限將至

野火侵襲世界遺產　大藍山區20%被破壞！生態學家痛心：絕對的危機

14歲遭IS綁架當性奴！她20歲上電視再遇性侵犯...當場崩潰昏倒

騎機車被垃圾車追撞！　67歲老翁「中間斷兩截」陳屍車輪下

17歲正妹拒車震！他拿「緊身褲」勒脖2度玷汙　扒光全身棄屍橋下

守住每一席立委！　蔡英文允諾連任後育兒與長照4年補助千億

foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎

北市警酒店抓少年被抽件…同事誡「別多事」　所長涉包庇稱「不知情」

冬盟／林書逸替補加入　助緦有交待隨時準備接替傷兵

賣到快沒貨！品牌建商聚集中山區一條路　房價「溫和」破百萬

「國民老婆」出門不敢邋遢　吳卓源戴浪琴表裝時尚

影／反向ETF難操作　達人建議少碰為妙

韓國瑜回防「愛河魚群跳出水」！韓粉嗨炸：一睹龍顏…高雄市府去查了

美中貿易戰談和「沒有預設期限」　川普：最好等明年大選完再說

衣服太長！歐告180度「翻滾跌跤」　網友：想幫牠秀秀

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

思覺失調兒提早30天出院　回家殺死父

「椅子挑戰」超夯　只有女生才成功

心齋橋人魔害2命　躲過死刑確定

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

洋腸尼克偷拍韓女慘被通緝　丹麥落網

買倉庫送「007跑車」馬斯克花1萬倍價格買下

愛情長跑10年　女教師偷吃5學生

《法案》沒影響美中協議　白宮：年底簽署

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

只花3年！她成日本首位神盾艦女艦長

梅西6度榮獲金球獎！擊敗5冠王C羅

正妹拒車震！慘遭緊身褲勒死性侵

更多熱門

相關新聞

抹香鯨擱淺海灘　胃裡塞滿100公斤垃圾球

抹香鯨擱淺海灘　胃裡塞滿100公斤垃圾球

一頭雄毀抹香鯨的屍體上周在蘇格蘭哈里斯島 （Harris）的海灘上被當地人發現，令人震驚難過的是，經專家解剖後發現，牠的胃裡面竟然有一個重達100公斤的垃圾巨球，裡面有漁網、塑膠杯、塑膠袋、繩索等垃圾，顯示海洋污染嚴重。

楊蕙如靠「信用卡紅利」2月賺上百萬

楊蕙如靠「信用卡紅利」2月賺上百萬

研究發現　海豚幾乎都是右撇子

研究發現　海豚幾乎都是右撇子

【約瑟夫占星】12/04-12/10星座占星

【約瑟夫占星】12/04-12/10星座占星

小S年賺1.6億「愛女只買1000↓平價衣」！

小S年賺1.6億「愛女只買1000↓平價衣」！

關鍵字：

周刊王Juan Pedro Franco世界最胖男子

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河身亡！得年27歲

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

高以翔「求婚女友前」猝逝！

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔頭七　準未婚妻Bella憔悴現身

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面