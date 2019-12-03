永昕目標5年成為全球藥物生產基地　林榮錦：力拚明年現金流兩平

▲永昕董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



永昕生醫（4726）今（3）日召開法人說明會，宣布經過調整組織營運方向，以產程（CMC）開發為基礎，GMP生產製造為支柱，專注於生物藥品委託開發暨製造服務（CDMO）業務的發展，未來將打造成「從DNA到GMP的一站式服務平台」，而永昕2.0時代正式來臨。



永昕董事長林榮錦表示，永昕組織再定位的效益已逐步彰顯，具備從DNA到GMP的完整生物藥開發鏈，相信在團隊的努力下，將力拼明年現金流兩平，並在五年內成為供應全球市場的生物藥生產基地。

林榮錦表示，全球生物藥品開發需求快速成長，至2023年全球生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）市場規模將達美金約1,380億，特別的是，蛋白藥開發為高度分散化的市場，全球前十大CDMO公司僅瓜分不到1/3的市佔，顯示待開發的市場與客戶眾多。

林榮錦表示，其中亞洲市場成長最快，成為CDMO大量案源所在，而在生物藥開發的浪潮下，能一次滿足技術、產能、法規知識、提升效率及降低成本的「一站式」服務，將成為帶給客戶最貼心又全方位的解決方案。

請繼續往下閱讀...

林榮錦表示，永昕今年營運績效亮眼，受惠於CDMO業務帶來的穩定性收入，永昕今年前10月累計營收達2.77億元，較去年同期成長超過110%，主要是來自於永昕合併金樺生醫、CDMO業務營收大幅增加、永昕擁有「連續性製程開發」與「異體細胞治療製程開發」兩大創新製程開發技術。



永昕總經理陳佩君表示，永昕轉型為「從DNA到GMP的一站式服務平台」，短短一年已看到實質成果，接下來將透過新案源拓展、全力衝刺產能及精進創新技術三大策略持續深化利基，因應亞洲CDOM市場成長快速，永昕將鎖定亞洲中大型藥廠，透過擴產和通過國際法規查廠吸引國際案源。

陳佩君表示，永昕未來將持續耕耘熟悉的日本、韓國等市場，並預計每年增加3～4個早期新案源，並因應新案源導入及哺乳類和微生物案件的生產需求上升，永昕將擴充一廠及興建二廠全力衝刺產能，期待滿足既有及潛在客戶的需求。

此外，細胞治療為全球高度重視的新興醫療方式，永昕是世界少數擁有可將異體幹細胞放大至200公升技術能力的企業，之後公司也將持續精進異體幹細胞放大培養技術，可望成為全球藥廠的異體幹細胞治療培養工廠。