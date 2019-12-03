玉山銀3張神卡發威　10月發卡量衝15.9萬張連4個月登發卡王

▲根據金管會統計，10月單月刷卡金額2,812億元，較去年同期增加282億元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（3）日公布10月信用卡最新統計，10月單月刷卡金額2,812億元，一舉創下歷史第5高紀錄，累計今年前10月刷卡金額2.67兆元，改寫歷年同期新高，而玉山銀行連續4個月登上發卡王，國泰世華則以簽帳金額最高，奪下刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年10月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,666萬張，總有效卡數約3,150萬張，其中當月簽帳金額約2,812億元，較去年同期增加282億元，年增率達9.37%。

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銀行局官員表示，10月簽帳金額2,812億元，不僅創下2015年以來同期新高，也是史上第5高，主要是周年慶、繳保費帶動所致，其中保費部分，國泰世華銀行就增加40億元。

觀察各家銀行10月發卡數表現，其中玉山銀行發卡數衝第一，共發了15萬9,564張，連續4個月登上發卡王，緊追在後的是永豐銀行（15萬6,688張），其餘第3至5名分別是台新銀行（9萬903張）、中信銀行（8萬1,654張）及國泰世華銀行（7萬8,893張）。

玉山銀行10月穩坐發卡王寶座，銀行局官員表示，主要是U Bear信用卡、Only卡、漢神巨蛋聯名卡，帶動玉山銀行當月發卡量突破15萬張，而永豐銀則因民眾將漢神巨蛋聯名卡轉為永豐現金回饋JCB卡帶動所致。

至於聯邦銀停卡數達10.4萬張，官員則說，銀行定期會整理持卡人使用情況，而這次屬於定期清卡作業。

統計也指出，國泰世華銀行單月簽帳金額達467億元，連續蟬聯刷卡王寶座，排名第二的是中信銀行，單月簽帳金額為414億元，至於第3到5名則分別是玉山銀行（392億元）、台新銀行（313億元）以及台北富邦銀行（218億元）。

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