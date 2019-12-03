發票千萬大獎開頭數字冷熱有別！　1開最多次、6最不被財神爺青睞

▲統一發票千萬大獎的數字暗藏密碼，決定當期有多少千萬富翁。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（3）日公布108年9、10月期統一發票中獎情形，並且發布統計數字，自100年統一發票開獎以來，開出千萬大獎的開頭數字，以1最多，共計有8次。

財政部官員分析，歷次千萬元大獎的發票，其實每個數字開頭都有出過，所以沒有數字是被財神爺忽視的，不過，冷熱門號碼還是有差別，以1開頭的中獎次數最多；6開頭的次數最少，開出千萬大獎的平均張數也最少，算是最不被財神爺青睞的數字。

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財政部統計，千萬中獎發票開頭為1的，一共有8次，次數最多；其次是8開頭，共計開出7次；以4開頭的號碼開出的次數也挺多的，和7開頭都各有6次。

所以，單就開出次數來說，4並非不吉利的數字；接下來是0、2、9號都開出5次；3與5開頭有過4次；6號是開出最少的，只開出過3次。

如果改用平均每期開出千萬大獎的角度，來做統計。0開頭平均每期開出千萬大獎的張數有16張之多，居各數字之冠；相對地，最不受老天爺眷顧的數字則是5、6開頭，平均每期開出張數大約是11張；而4開頭的大獎發票，每期平均有11張多，只比5、6好一些些。

官員再次強調，營業人配售某個區間，購買發票不能夠挑號碼，所以也沒有所謂「4」不吉利，因此民眾不要迷信。