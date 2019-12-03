喊自己有妄想症…他拿鐵鎚毆爆女友　冷等1hr斷氣「欣賞半顆腦＋腦漿掛頭外」

▲女子遭到男友狂毆腦袋。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名2個孩子的母親因為愛上波蘭男子，兩人卻因為關係不夠明確，加上使用違法禁藥的狀況下，在一次口角中，男子一氣之下拿了鐵鎚將女子活活打死，也因為下手的地方就在頭上，導致女子被毆打一小時後慢慢斷氣身亡，半個腦袋裸露在外。事後男子表示，對於案發當天根本沒有印象，也不知道自己殺掉女子。

根據英國《鏡報》報導，桑德拉（Sandra Zmijan）認識了塔德維奇（Wojciech Tadewicz）後，一開始兩人相處的不錯，漸漸地桑德拉開始對塔德維奇出現好感，多次示好希望可以進一步交往，但幾次遭到拒絕還是保持曖昧狀態。

塔德維奇過去有使用藥物的習慣，聲稱自己因為有幻想症所以才必須用藥，而桑德拉也幾次勸戒塔德維奇，可以減少用藥量，但是男方卻不願意，最後桑德拉決定拉開兩人距離，因此埋下殺機。

案發前，兩人還曾在倫敦的夜店狂歡，2天後桑德拉到塔德維奇家中拜訪，兩人再度爆發口角，沒想到塔德維奇一氣之下竟拿出鐵槌朝桑德拉腦部狂毆，導致最後桑德拉因疼痛無法反擊。塔德維奇面對重傷的桑德拉也完全不打算報警求救，就這樣過了1小時眼睜睜看著女方斷氣。

警方獲報到場後，發現桑德拉的半個腦袋、腦漿都裸露在外，立即將塔德維奇逮捕。法庭上塔德維奇表示，自己一開始根本不喜歡桑德拉，是後來才有好感，此外是桑德拉提出要見面，因為過兩天就是她33歲生日。而塔德維奇也提到，自己根本就不記得有犯案，即便有也是因為妄想症的關係。目前全案警方仍在調查，法官也先將塔德維奇以殺人罪、重傷罪收押。