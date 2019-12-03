是你嗎？買10元茶葉蛋就中200萬元　9-10月發票中獎幸運兒清冊全公布

▲統一發票兌獎。（圖／記者許力方攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（3）日下午公布2019年9-10月統一發票中獎清冊，本期共開出7張特別獎（1000萬元）及18張特獎（200萬元）。本期108年9、10月期的千萬特別獎號碼是「41482012」中獎幸運兒中，有2張消費不到百元的發票獲得千萬大獎。而這次消費金額低於百元，就中千萬大獎，多為買飯糰中獎。

小7有1位幸運消費者只花43元於台北市萬華區萬忠門市購買御飯糰、飲品等商品就幸運中千萬大獎。全家便利商店共開出1組特別獎1000萬元，於台北市福林店，花費27元購買鮪魚飯糰幸運中獎。

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另外，200萬元的特獎中獎號碼「58837976」中獎張數18張，創歷史次高紀錄。值得注意的是，這次有民眾在台北榮總內的義美生活廣場購買10元的茶葉蛋，就中了200萬元的大獎、以及在小7新北汐止區湖前門市花10元買麥香奶茶，也中200萬元大獎，是花最少錢即中大獎的幸運兒。

2019年9-10月期統一發票中獎號碼，千萬特別獎號碼是「41482012」，而200萬特獎號碼為「58837976」。頭獎3組號碼分別為「20379435」、「47430762」、「36193504」，增開六獎3組為「693」、「043」、「425」。領獎期間自12月6日起至明年3月5日止。