騎機車被垃圾車追撞！　67歲老翁「中間斷兩截」陳屍車輪下

▲老翁身體慘被車輪輾成2截。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

泰國沙沒巴干府（Samut Prakan，又稱北欖府）日前發生一起恐怖車禍，一名67歲老翁騎機車載19歲孫女去家附近停車場時，慘遭一輛垃圾車追撞，倒在地上後又被車輪輾壓，身體當場斷成兩截身亡。

《泰國日報》報導，帕巴登縣(Phra Pradaeng)警方表示，事件上月29日上午8時30分發生在素薩哇路(Suksawat road)上，一輛載有垃圾的6輪貨車停在路邊，一輛藍色本田機車倒在車輪右側，67歲男子普羅姆(Chawilabut Prom)陳屍在附近，身體因為遭車輪壓過，從中間斷成兩截。

普羅姆的兒子表示，當天父親是為了載19歲孫女，所以騎著機車從家中出發，結果沒多久他便接到朋友電話，對方通知他剛好目睹父親的車禍現場，他便立即前往現場查看。

肇事的42歲司機克拉姆迪特表示，事發路段是他每天會例行性行經的工作地點，當時他聽到疑似垃圾掉落地上的聲音，然而停車察看卻沒有看到任何垃圾，反而發現一台機車卡在車輪下方，一轉身，驚見慘遭腰斬的死者，地上滿是鮮血。遺體目前已送去進行屍檢，垃圾車司機則被警方帶回進行調查。

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