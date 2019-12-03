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野火侵襲世界遺產　大藍山區20%被破壞！生態學家痛心：絕對的危機

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▲▼澳洲野火。（圖／路透）

▲澳洲野火。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲大火不斷，新南威爾斯州（New South Wales）的國家公園有10%以上的比例遭到了大火吞噬，其中還包含世界遺產「大藍山區」（Blue Mountains World Heritage Area），約有20%被燒毀。該州共有190萬公頃的土地遭大火嚴重破壞，而國家公園就有80萬公頃，是「絕對的危機」。

據《衛報》報導，新南威爾斯州政府數據指出，當地的國家公園有高達10%的土地被野火燃燒，還包括了貴為世界遺產的「大藍山區」，比例共達20%。先前在火災季節被破壞的面積約為8萬公頃，但從7月以來，已增長了10倍。

自然保護委員會首席執行官克里斯.岡比亞（Chris Gambian）表示，從7月1日以來，新南威爾斯州被燒毀的總面積達190公頃，其中就有80公頃是國家公園，「改變了該州自然保護的範圍」。他認為野火的規模擴大，意味著保護土地「比以往任何時候都更加重要」。

▲▼澳洲新南威爾士野火（New South Wales）。（圖／路透）

該州北部的岡瓦納雨林（Gondwana rainforest）被列入世界遺產名錄，擁有珍稀的瀕危雨林物種，具有極大的保護價值。自然保護委員會的生態學家馬克.格雷厄姆（Mark Graham）專門研究火災及生物多樣性，他認為，當地遭到大火侵襲、破壞，根本就是「全球性的悲劇」、「絕對的危機」，且這樣的描述一點都不超過。

新南威爾斯州國家公園協會常務理事加里.鄧內特（Gary Dunnett）表示，藍山公園是當地最易起火的地方，尤其在乾旱地區更是誇張，所以「特別容易受到這些大規模火災的傷害」。

只是雖然大火燒毀了國家公園80公頃的面積，比先前火災季節的範圍大上許多，但因為環境條件，加上強風、乾旱，所以消防工作更困難、危險。

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