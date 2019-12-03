　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中火又被罰經部跳腳　經長：台電不排除提行政救濟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院環保署函文台中市府，告知中火得有10%誤差值的增量。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

▲行政院環保署函文台中市府，告知中火得有10%誤差值的增量。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

記者林淑慧／台北報導

台中電廠用煤量議題持續延燒，台中市政府再對中火開罰，經濟部長沈榮津今（3）日罕見說重話，表示中火爭議於法不合，呼籲中市府「不要意氣用事」，如果不依法辦事，台電公司不排除提出行政救濟。

針對市府表示開罰、要求改善，甚至不排除撤照，目前中火用煤量既已超過台中市所謂的「1104萬噸」減煤目標，台電不知道市府所謂的「改善」要如何改善？改善標準為何？台電強調，中火是為了民眾用電而發電，並非空污元凶，且地方政府針對空污問題應該全面治理，不應僅將矛頭指向台中電廠。況且中部地區用電成長，人人要用電，也需要中火扮演穩定供電的角色。

請繼續往下閱讀...

台電表示，台中市府9月20日召開聽證會提出所謂「1104萬噸」的減煤目標，今年10月22日才正式發函告知須於今年達成，並於上（11）月以「誤繕」為由突襲更改原許可證所載明「明年起」完成減煤四成的期程。距離年底僅剩一個多月，試問台電如何達成中市府所謂「1104萬噸」的不可能任務？況且台中市府106年核可的許可證規定就是生煤年用量1600萬噸、109年起減煤四成，台電公司確實依據許可證要求操作，並無違誤，期盼台中市政府依法行政。

台電再次強調，火力電廠並非空污元凶，呼籲地方政府針對空污問題應該全方位治理，非僅將矛頭指向中火。台電強調，減污不能只有口號，更要有具體行動，台電也正努力推動三階段減煤減排，透過短期降載、中期環保改善，及長期新增燃氣機組，為空品改善盡心力。
 

ET快訊
外送員「邊騎邊看導航」！行人過馬路遭撞…顱內出血命危
兒盟3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」！執行長回應了
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

愛之味純濃燕麥賣進美國好市多　今年前三季每股賺0.2元

SOGO百貨新竹店周年慶傳捷報　首四日業績估達8億成長一成

長榮航攜手中壽、SAS培育AI新銳　台大團隊預測控管成本奪冠

中火減煤議題延燒　經部：今年用煤量將降至1300萬公噸以下

台灣中油印度辦事處揭牌　搶攻新南向石化產業投資商機

高科技產業用水免驚！經部：台南催生第二座再生水廠2024年完工

中菲行協助打造全球第二大太陽光電廠　「2200個足球場大！」為墨西哥130萬戶家供電

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

廢棄石材變「綠金」　石材業新世代搶攻循環經濟

廣告人創辦全球最大現烘咖啡連鎖店　cama明年插旗東南亞市場

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

是你嗎？買10元茶葉蛋就中200萬元　9-10月發票中獎幸運兒清冊全公布

是你嗎？100元買台中歐吉飲品爽中發票千萬　9-10月中獎幸運兒清冊全公布！

中火又被罰經部跳腳　經長：台電不排除提行政救濟

星展銀攜手安聯人壽導入API對接　零時差即時理賠付款

鴻海威州面板廠建設再加碼　總投入金額突破百億元

台股開低走高收漲28點　三大法人合計買超66.27億元

愛之味純濃燕麥賣進美國好市多　今年前三季每股賺0.2元

2020年全球經濟面臨3大挑戰　4大市場投資策略大解析

Smart智富／小資族靠存零股　養出金雞母

蘋果明年傳推mini LED螢幕iPad Pro、Macbook Pro　台廠可望受惠

目標超越爸爸陳瑞昌　陳佳樂：要去大聯盟

狀元Zion術後6周仍無法回場上練習　過來人羅斯「建議減重」

嚴凱泰癌逝1年「生前最掛心」拚了陪她　女兒500字聲聲喚：只是你先出門了

中學五人制足球賽南區開踢　國高中36隊拚明年全國賽

快訊／綠營網軍現形、砂石案纏身　李佳芬：不管你再怎麼黑我就是不怕！

限速標誌畫在路面上　高市交通寧靜示範區收效

保育欖蠵龜遭誤捕！嘴纏魚線釣鉤　暫置救援桶待後送

八點檔反派男星安定亞回高雄選立委　新崛江總部「花籃全倒」遭破壞

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

天有異象？韓國瑜返高雄「愛河魚狂跳上岸」　韓粉喜：一睹龍顏

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

財經熱門新聞

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

「每張現賺9.5萬元」和潤申購爆量　中籤率4.5%

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

超幸運！27元買鮪魚飯糰中發票千萬　本期僅7位幸運兒是歷來最少　

泰銖太強勢　泰總理：多改用美元

是你嗎？百元買台中歐吉飲品中發票千萬　9-10月中獎幸運兒全公布

大摩上調國巨目標價至420元

採聯電22奈米製程最小USB通過矽驗證　

統一發票中獎密碼追追追　財神爺最眷顧的數字是「0」

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工有望分紅1萬8千元！

葡萄王獨家創新技術受肯定　首爾發明展再抱回金牌、特別獎

川普：恢復阿根廷、巴西鋼鋁稅

富邦金示警：全球明年有3大黑天鵝

更多熱門

相關新聞

中火燃煤　王惠美：犧牲的健康

中火燃煤　王惠美：犧牲的健康

台中火力發電廠造成中部空汙嚴重，中央又要再放寬中火燃煤許可，犧牲中部鄉親健康，上午台中市長盧秀燕邀集中部七縣市共同簽署「減少生煤發電」六點聲明，彰化縣長王惠美會中質疑「我們真的有缺電嗎？台電真的有這麼急嗎」，犧牲中部鄉親健康，恐怕大家都無法接受。

中火減煤議題延燒　經部：今年用煤量將降至1300萬公噸以下

中火減煤議題延燒　經部：今年用煤量將降至1300萬公噸以下

高科技產業用水免驚！經部：台南催生第二座再生水廠2024年完工

高科技產業用水免驚！經部：台南催生第二座再生水廠2024年完工

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

廢棄石材變「綠金」　石材業新世代搶攻循環經濟

廢棄石材變「綠金」　石材業新世代搶攻循環經濟

關鍵字：

經濟部台電中火沈榮津

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

高以翔「求婚女友前」猝逝！

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河身亡！得年27歲

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高以翔頭七　準未婚妻Bella憔悴現身

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面