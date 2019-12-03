中火又被罰經部跳腳　經長：台電不排除提行政救濟

▲行政院環保署函文台中市府，告知中火得有10%誤差值的增量。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

記者林淑慧／台北報導

台中電廠用煤量議題持續延燒，台中市政府再對中火開罰，經濟部長沈榮津今（3）日罕見說重話，表示中火爭議於法不合，呼籲中市府「不要意氣用事」，如果不依法辦事，台電公司不排除提出行政救濟。

針對市府表示開罰、要求改善，甚至不排除撤照，目前中火用煤量既已超過台中市所謂的「1104萬噸」減煤目標，台電不知道市府所謂的「改善」要如何改善？改善標準為何？台電強調，中火是為了民眾用電而發電，並非空污元凶，且地方政府針對空污問題應該全面治理，不應僅將矛頭指向台中電廠。況且中部地區用電成長，人人要用電，也需要中火扮演穩定供電的角色。

請繼續往下閱讀...

台電表示，台中市府9月20日召開聽證會提出所謂「1104萬噸」的減煤目標，今年10月22日才正式發函告知須於今年達成，並於上（11）月以「誤繕」為由突襲更改原許可證所載明「明年起」完成減煤四成的期程。距離年底僅剩一個多月，試問台電如何達成中市府所謂「1104萬噸」的不可能任務？況且台中市府106年核可的許可證規定就是生煤年用量1600萬噸、109年起減煤四成，台電公司確實依據許可證要求操作，並無違誤，期盼台中市政府依法行政。

台電再次強調，火力電廠並非空污元凶，呼籲地方政府針對空污問題應該全方位治理，非僅將矛頭指向中火。台電強調，減污不能只有口號，更要有具體行動，台電也正努力推動三階段減煤減排，透過短期降載、中期環保改善，及長期新增燃氣機組，為空品改善盡心力。

