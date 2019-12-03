企業明年Q1人力需求預估變動不大　71.69%需求不變、20.5%打算加人

▲明年Q1事業單位人力需求增加。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／台北報導

勞動部今（3）日公布明年第一季人力需求調查結果，廠商淨聘雇人力為3.6萬人，為近五年次高，較去年同期小減606人。

勞動部表示，中美貿易情勢仍有不確定性，全球經濟成長放緩，但因供應鏈重組，廠商調升在台產能，隨新興科技應用持續擴展及春節與寒假消費旺季等因素，帶動事業單位增雇人力需求。

請繼續往下閱讀...

調查結果顯示，事業單位預計明年1月底較今年10月底人力需求淨增加3萬6047人，其中預計增加人力者占20.5%、需求不變71.69%、減少人力2.84%、無法預估4.97%；需求人數方面，預計増加4萬1022人、減少4975人，計淨增加3萬6047人。

與108年10月底相較，109年1月底工業部門預計人力需求淨增加1萬7653人，其中製造業人力需求淨增加1萬6508人最多（電腦、電子產品及光學製品製造業淨增加2900人、電子零組件製造業淨增加2600人、食品及飼品製造業淨增加1800人），批發及零售業淨增3867人排名第二，住宿及餐飲業淨增3563人排名第三。

整體而言，事業單位增加人力原因以「退離者之補充」占36.35%較多，「需求市場擴大（含設備或部門擴充）」占33.39%次之，「長期缺工」占19.43%居第三。

這項調查是由勞動部所做，於108年10月21日至11月8日針對員工規模30人以上之事業單位辦理「108年第4次人力需求調查」，回收有效樣本計3,135家。