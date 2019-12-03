愛之味純濃燕麥賣進美國好市多　今年前三季每股賺0.2元

▲食品大廠愛之味今（3）日舉行法人說明會，旗下明星產品純濃燕麥今年正式在美國好市多上架，挹注業績表現可期。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

食品大廠愛之味今（3）日舉行法人說明會，受惠於公司政策將食品業當成高科技業經營，旗下明星商品「純濃燕麥」今年11月正式在美國好市多上架，強化競爭優勢並挹注營收表現，今年前三季營收達36.14億元，獲利為1.1億元，每股稅後純益（EPS）為0.2元，較去年同期的0.13元成長。

愛之味於1989年掛牌上市，主要產品以傳統文化美食（醬菜、甜點、調理、油品），保健食品與健康飲料（茶、果汁、穀奶）等為主，秉持「讓明日更健康」的產品宣言，並以「樂活、環保、綠色、健康」之經營理念，獲得全球最大食品公司雀巢認可，成為其在亞洲第一、全球第五的合作夥伴。

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愛之味表示，今年為雀巢代工的首支無糖有機綠茶上市，為雀巢旗下全球首發的包裝有機茶品，依據農委會認證的民間有機認證機構統計，台灣有機茶種植面積不超過四百公頃，台灣有機茶年年供不應求，讓雀巢決定投入有機茶市場。

另外，愛之味旗下明星產品純濃燕麥，今年榮獲亞太A.A.美食獎，並在台灣好市多通路熱銷，經過台灣好市多的推薦，純濃燕麥今年11月正式在美國好市多上架，未來也將在加拿大銷售，挹注業績表現可期。

愛之味主管表示，愛之味今年取得多項國際獎項，包括雀巢茶品焙煎有機茶榮獲Monde Selection世界食品品質金獎及A.A.無添加三星認證，旗下快樂健康奶則獲得國內「調節血脂、改善腸道菌叢、提升免疫力乳品」的發明專利，在食品本業外更能賺取智慧財。

依據財報，愛之味今年前三季營收為36.14億元，毛利為11.66億元，與去年同期相比成長32.3%；前三季淨利為1.1億元，年增3.1%，每股稅後純益(EPS)為0.2元，較去年同期的0.13元成長。