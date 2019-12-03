影／反向ETF難操作　達人建議少碰為妙

記者陳心怡／台北報導

目前台灣ETF（指數股票型基金）不只檔數多，種類也有分為原型、槓桿型和反向型，但不同類型的ETF，操作也有不太相同的地方。在《雲端最有錢》節目中，來賓存股達人王昭弘提到槓桿型和反向型ETF需要特別留意，像是00632R（T50反1）的漲跌幅並非是台灣50的完全相反，加上逆勢看跌的時機點並不容易掌握，不建議長期反向操作。

王昭弘說，假設00632R當初購買價格是10元，指數先漲後跌，等於00632R先跌後漲，10元價格跌5%再漲5%，價格會變9.975元，再加上00632R有1%的管理費，相較於0050的0.32%管理費，兩個商品並非完全相反。

「財經高材生」游庭皓表示，反向型ETF本身就跟原型ETF的操作邏輯不一樣，追蹤不同，回報率也就不同。另外，00632R有80%是投資債券，20%是放空期貨，如果要買00632R，倒不如拿20%的資金去投資期貨就好了。

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節目中三位來賓一致不贊成投資人買反向型ETF，尤其反向型ETF追求之倍數報酬率，僅限於單日，每日複利計算下，ETF長期報酬率會偏離一般標的指數之正向倍數或反向倍數表現，較適合短期交易及持續關注與管理投資組合績效之投資人，不適合長期持有。