2020年全球經濟面臨3大挑戰　4大市場投資策略大解析

▲明年全球經濟仍存有不確定性，專家分析4大市場，提供投資人及時準備因應策略。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

明（2020）年全球經濟面臨3大挑戰，其中貿易戰仍是牽動景氣變化的關鍵，富邦金控首席經濟學家羅瑋分析股票、債券、外匯、原物料等市場，提供投資人掌握因應對策。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，中美貿易戰仍是牽動全球經濟的關鍵，並提醒投資人要留意影響全球金融市場的3大主要不確定因素，包括全球貿易衝突後續發展、美國總統大選選情變化，以及大陸經濟的外溢效應。

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羅瑋認為，中美貿易戰第一階段協議尚未具體落實，預期未來2周內會有初步結果，將牽動全球經濟走勢。整體來看，明年仍有不確因素，預期新台幣全年「易升難貶」。

展望2020年投資市場，羅瑋對股票、債券、外匯、原物料市場進行分析，首先在股票市場，儘管經濟成長及企業獲利動能放緩，但市場充沛資金支持股市行情，同時也要留意貿易談判進展、美國經濟動向及總統大選選情變化，可以提早佈局未來關鍵產業，如5G、AI（人工智慧）等相關產業。

第二，債券市場方面，由於各國央行今年同步實施寬鬆貨幣政策，使得各國公債殖利率持續向下，但下滑空間有限。此外，隨通膨壓力減輕，新興市場央行有降息空間，可支持債市表現，不過若投資公司債或高收益債券必須小心謹慎，避免踩到地雷。

第三，外匯市場部分，各國央行貨幣政策同步轉向，但不確定性使美元走勢維持高位，儘管新興市場資金被抽離壓力相對減輕，但需防範貿易摩擦進一步擴大或金融市場出現劇烈震盪。

最後在原物料市場，全球經濟走勢平緩，原物料價格呈現區間波動，石油供需失衡狀況改善，石油輸出國組織（OPEC）維持減產政策，國際油價將維持區間波動大概在每桶60美元上下，而黃金價格受到寬鬆貨幣政策與避險需求將帶動價格上揚。