爸媽忙滅火…1歲男童衝回屋內「想救愛犬」喪命　火場相守到最後

▲ 夏普家疑似因電力系統故障發生火災。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿肯色州日前發生一起悲劇，住在金特里市（Gentry）的夏普夫婦發現家中失火，趕緊帶著僅1歲半的兒子逃到屋外，沒想到稍不注意，兒子竟跑回家裡，想救出心愛的狗狗，卻不幸葬身火場。

夏普一家人的屋子11月30日疑似因電力系統故障，引發火災。《鏡報》報導，18個月大的男童洛基（Loki Nicholi Mason Sharp）原先已經和爸媽逃出火場，卻在爸媽忙著滅火及報案時獨自衝進家裡，想拯救他們飼養的寵物，後來被發現陳屍屋內。

男童父親柯提斯（Kurtis Sharp）事後在臉書上寫道，「我只想說，永遠不要把你的孩子視為理所當然，珍惜和他們在一起的每一刻。我們愛你，孩子，我們知道你去了更好的地方！」

這名心碎的父親補充道，洛基最後還是沒能救出一家人飼養的小狗，而狗狗在大火中也試圖保護洛基，並在另外一篇貼文中請求親友為他和妻子凱特琳（Caitlin）祈禱。洛基的祖父母也發文表示，夏普夫婦因這場火災中失去一切。

為籌辦洛基的喪禮，有人在集資網站上為夏普家人募款，「2019年11月30日，夏普家的房子起火，奪走他們1歲兒子的性命。我與這一家人交談並詢問他們的需要後得知，他們主要擔心的是如何支付喪禮費用。如果你有所共鳴且有意願，不論金額多少，我都萬分感激。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。