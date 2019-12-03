板橋「林家花園」夜間光雕秀！長達2月「蝶舞投影」時空隧道超浪漫

▲新北板橋「林家花園」夜間光雕秀將於12月12日起跑，持續至2020年2月15日。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

期間限定約會口袋名單又一波！新北板橋「林家花園」將從12日起上演夜間光雕秀，持續到2020年2月15日，長達2個月，期間每逢週末五六以及聖誕節、春節連假、西洋情人節等特定假日，晚間7:00至8:30，每15分鐘將展演一場長達3分鐘的「蝶舞光綴」光雕秀，讓民眾體驗穿梭古今的時空隧道，感受以創意展現古蹟文化的浪漫，新北市民憑身分證可免費入場。

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▲林家花園光雕動畫，使人目不轉睛。（圖／新北市文化局）

「林家花園」期間限定的夜間燈光秀將於12日起跑，從聖誕節到春節、西洋情人節都有得玩，設計從入口廣場開始，沿途燈光設計皆有巧思，重頭戲「來青閣」將有長達3分鐘的「蝶舞光綴」光雕投影，結合花草及季節主題，演繹四季變換之美，營造穿越古今的時空隧道。民眾還可以與數位蝴蝶互動，體驗全新夜間遊園樂趣！

▲林家花園夜間光環境，花園多處浪漫點燈，適合當作聖誕節到春節、西洋情人節的約會景點！

新北市文化局蔡佳芬局長表示，林本源園邸（林家花園）的夜間燈光構思，主要在結合園邸獨特的建築風格及現代科技，穿越古今、穿梭浪漫、仿古人悠閒漫步園林，並融合新北市政府對府中古城區建設及花園燈飾規劃的目的，結合周邊觀光、提升夜景經濟。

▲「蝶舞光綴」光雕動畫，大牡丹花令人驚艷。



12月12日晚間將舉行點燈開幕儀式，由新北市長侯友宜以及享譽國際服裝設計師洪麗芬、多位表演藝術家位共同揭開序幕，演出結合崑曲、琵琶、古琴、二胡、西塔琴等多種樂器，並融合舞蹈、偶戲及法國女聲樂家跨界藝術展演，希望邀請來自國內外的旅客，一起到林本源園邸喚醒古城之夜。

▲結合花草及季節主題，演繹四季變換之美，營造穿越古今的時空隧道。



為讓民眾在夜間開放期間，參與多種豐富活動，林家花園更特別安排了夜拍團，以及「神 • 技 • 藝—傳統藝師特展」、「隔壁小林家—寄寓書齋（邱懷萱創作展）」、「遊園戲夢—當代傳奇劇場特展」等多場精彩展覽。

新北市政府文化局提醒，夜間體驗園邸活動或欣賞光雕秀、拍照時，務必要留意腳步及行走的安全，此次展期特別規劃長達2個月，民眾可挑選不同時間來園觀賞。更多活動詳情請上林本源園邸官網、「林家花園 穿梭浪漫」活動網站，或臉書「國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」、「新北市文化局」粉絲專頁查詢。

▲新北板橋「林家花園」夜間光雕秀將於12月12日起跑，持續至2020年2月15日。

林家花園入園門票為每人80元，凡設籍新北市之市民憑身分證可免費入場；而外縣市民眾，滿65歲以上及未滿12歲、就讀國內各級學校之在學學生，也可免收門票，其他更多門票優惠條件，可洽官網查詢。