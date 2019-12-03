　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

板橋「林家花園」夜間光雕秀！長達2月「蝶舞投影」時空隧道超浪漫

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 新北板橋「林家花園」（林本源園邸）夜間光雕秀起跑！（圖／新北市文化局）

▲新北板橋「林家花園」夜間光雕秀將於12月12日起跑，持續至2020年2月15日。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

期間限定約會口袋名單又一波！新北板橋「林家花園」將從12日起上演夜間光雕秀，持續到2020年2月15日，長達2個月，期間每逢週末五六以及聖誕節、春節連假、西洋情人節等特定假日，晚間7:00至8:30，每15分鐘將展演一場長達3分鐘的「蝶舞光綴」光雕秀，讓民眾體驗穿梭古今的時空隧道，感受以創意展現古蹟文化的浪漫，新北市民憑身分證可免費入場。

▲▼ 新北板橋「林家花園」（林本源園邸）夜間光雕秀起跑！（圖／新北市文化局）

請繼續往下閱讀...

▲林家花園光雕動畫，使人目不轉睛。（圖／新北市文化局）

「林家花園」期間限定的夜間燈光秀將於12日起跑，從聖誕節到春節、西洋情人節都有得玩，設計從入口廣場開始，沿途燈光設計皆有巧思，重頭戲「來青閣」將有長達3分鐘的「蝶舞光綴」光雕投影，結合花草及季節主題，演繹四季變換之美，營造穿越古今的時空隧道。民眾還可以與數位蝴蝶互動，體驗全新夜間遊園樂趣！

▲▼ 新北板橋「林家花園」（林本源園邸）夜間光雕秀起跑！（圖／新北市文化局）

▲林家花園夜間光環境，花園多處浪漫點燈，適合當作聖誕節到春節、西洋情人節的約會景點！

新北市文化局蔡佳芬局長表示，林本源園邸（林家花園）的夜間燈光構思，主要在結合園邸獨特的建築風格及現代科技，穿越古今、穿梭浪漫、仿古人悠閒漫步園林，並融合新北市政府對府中古城區建設及花園燈飾規劃的目的，結合周邊觀光、提升夜景經濟。

▲▼ 新北板橋「林家花園」（林本源園邸）夜間光雕秀起跑！（圖／新北市文化局）

▲「蝶舞光綴」光雕動畫，大牡丹花令人驚艷。

12月12日晚間將舉行點燈開幕儀式，由新北市長侯友宜以及享譽國際服裝設計師洪麗芬、多位表演藝術家位共同揭開序幕，演出結合崑曲、琵琶、古琴、二胡、西塔琴等多種樂器，並融合舞蹈、偶戲及法國女聲樂家跨界藝術展演，希望邀請來自國內外的旅客，一起到林本源園邸喚醒古城之夜。

▲▼ 新北板橋「林家花園」（林本源園邸）夜間光雕秀起跑！（圖／新北市文化局）

▲結合花草及季節主題，演繹四季變換之美，營造穿越古今的時空隧道。
 
為讓民眾在夜間開放期間，參與多種豐富活動，林家花園更特別安排了夜拍團，以及「神 • 技 • 藝—傳統藝師特展」、「隔壁小林家—寄寓書齋（邱懷萱創作展）」、「遊園戲夢—當代傳奇劇場特展」等多場精彩展覽。

新北市政府文化局提醒，夜間體驗園邸活動或欣賞光雕秀、拍照時，務必要留意腳步及行走的安全，此次展期特別規劃長達2個月，民眾可挑選不同時間來園觀賞。更多活動詳情請上林本源園邸官網、「林家花園 穿梭浪漫」活動網站，或臉書「國定古蹟林本源園邸─板橋林家花園」、「新北市文化局」粉絲專頁查詢。

▲▼ 新北板橋「林家花園」（林本源園邸）夜間光雕秀起跑！（圖／新北市文化局）

▲新北板橋「林家花園」夜間光雕秀將於12月12日起跑，持續至2020年2月15日。

林家花園入園門票為每人80元，凡設籍新北市之市民憑身分證可免費入場；而外縣市民眾，滿65歲以上及未滿12歲、就讀國內各級學校之在學學生，也可免收門票，其他更多門票優惠條件，可洽官網查詢。

ET快訊
《國賠法》三讀！遊客登山涉水不顧警告出意外　政府可免賠
偷情辣人妻…老司機帶她戰遍全桃園！公車上直接口愛
真理褲妹「軟Q狂扭」鑽娃娃機洞口　下秒掏出3巨寶
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

趕稿63小時沒睡！身體異常清醒「忘記怎麼入睡」　他躺床嚇問：好怕一覺不醒

入住男友家「不用做家事」...被弟媳們排擠　女主管傻眼：年紀小還不尊重

站在東森巨人的肩上看世界　東森國際不動產事業部企劃處副理蔡若琦

辣妹工讀生晉升老闆娘　湯包店慶週年霸氣推優惠！夫：她說的我照辦

呱張耶！原來達成夢想可以這麼簡單Try it！

板橋「林家花園」夜間光雕秀！長達2月「蝶舞投影」時空隧道超浪漫

靠「信用卡紅利」2月賺百萬！楊蕙如用「8倍送」套利...一舉成卡神爆紅

優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　獻給山靈第五儀式啟動「共建計畫」

防釀災！Airbnb提供「5千個一氧化碳偵測警報器」　2021年底前房東免費拿

3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」　兒盟再澄清：不是定期定額提撥

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

趕稿63小時沒睡！身體異常清醒「忘記怎麼入睡」　他躺床嚇問：好怕一覺不醒

入住男友家「不用做家事」...被弟媳們排擠　女主管傻眼：年紀小還不尊重

站在東森巨人的肩上看世界　東森國際不動產事業部企劃處副理蔡若琦

辣妹工讀生晉升老闆娘　湯包店慶週年霸氣推優惠！夫：她說的我照辦

呱張耶！原來達成夢想可以這麼簡單Try it！

板橋「林家花園」夜間光雕秀！長達2月「蝶舞投影」時空隧道超浪漫

靠「信用卡紅利」2月賺百萬！楊蕙如用「8倍送」套利...一舉成卡神爆紅

優人神鼓浴火重生打造「燃燒的美術館」　獻給山靈第五儀式啟動「共建計畫」

防釀災！Airbnb提供「5千個一氧化碳偵測警報器」　2021年底前房東免費拿

3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」　兒盟再澄清：不是定期定額提撥

好市多黑莓驗出「不得檢出農藥」　331公斤退運銷毀！

快訊／國民黨嗆謝長廷害死蘇啟誠　率百人抬棺材衝外交部抗議

跑步機上快走…他下秒突癱軟「重摔倒地」身亡！家屬淚：平常身體超健康

趕稿63小時沒睡！身體異常清醒「忘記怎麼入睡」　他躺床嚇問：好怕一覺不醒

北市府參議陳慶安酒駕　監察院10:0通過彈劾

吳斯懷原赴外交部抗議但缺席　林鶴明：大韓黑不敢面對媒體

中火又被罰經部跳腳　經長：台電不排除提行政救濟

非法電信盤商竟在移工集散地駐點擺攤營業　警扣3千張「外勞卡」

印度海軍喜迎首位女飛官　童年發願15年後夢想成真　

印度著陸器「維克拉姆」碎片亂噴　NASA在750公尺外找到撞擊坑洞

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

台灣最夯YouTuber頻道排名曝　第一名驚呆網

娶老婆還能賺一票　越南新娘淪直銷商品

超商取貨店員「請問先生是？」　他一開口全部人笑了

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

店員冷回92、95汽油都一樣！　網：還真的沒差

今晨10.3度周五另一波強冷空氣南下　吳德榮曝最凍時間

「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

亡姐頭七一直笑！法師「蓮花數量有問題」　重算吃驚了

梁靜茹、楊蕙如「同年生」　命理師預言2人危機

更多熱門

相關新聞

新北歡樂耶誕城繽紛一日遊提案

新北歡樂耶誕城繽紛一日遊提案

新北歡樂耶誕城已開城半個月，但不少民眾直到夜晚才陸續湧入板橋，實際上，板橋延伸到新莊一帶也有許多景點，難得從外縣市出來一趟，別只往耶誕城跑，趁著風和日麗的白天，先來這些地方走走吧！

新北市5館1園藝文人口破2.6千萬

新北市5館1園藝文人口破2.6千萬

新北耶誕城5大隱藏版「路邊攝影棚」

新北耶誕城5大隱藏版「路邊攝影棚」

淡海輕軌推3款幾米主題列車

淡海輕軌推3款幾米主題列車

2019北台灣4處必拍「耶誕城」

2019北台灣4處必拍「耶誕城」

關鍵字：

林家花園新北市旅遊林本源園邸板橋旅遊

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

高以翔「求婚女友前」猝逝！

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河驚傳身亡！

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面