蘋果明年傳推mini LED螢幕iPad Pro、Macbook Pro　台廠可望受惠

▲mini LED傳將於明年開始在iPad及MacBook系列產品中亮相。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果明年推出的新產品自今年開始便話題不斷，除5G iPhone外，mini LED也傳將於明年開始在iPad及MacBook系列產品中亮相。

天風證券分析師郭明錤出具最新報告預測，蘋果正在規劃4至6款mini LED產品，預計將率先配備於12.9吋iPad Pro上，該機款將於明年第三季推出，並搭載更強大的A14X處理器（可能是蘋果2020年iPhone處理器的iPad專用版本）。其次則將配備於預計於明年第四季發布更新型號的16吋Macbook Pro上。

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郭明錤預測，Mini LED為中尺寸高端產品未來1、2年的關鍵技術，蘋果將於未來2、3年內發布4至6款配備mini LED的產品，以加速mini LED產業的發展。據郭明錤的說法，與目前使用於小型螢幕的LCD和OLED螢幕相比，mini LED面板具備許多優勢，包括豐富的色域、高對比、高動態範圍和局部調光功能且不會像OLED螢幕那樣，受到老化的困擾。mini LED產品也將更輕、更薄、更節能。

郭明錤在報告中點名GIS –KY（6456）、臻鼎-KY（4958）、鴻海（2317）、廣達（2382）等台廠可望受惠。而GIS將是mini LED的顯著受益者，mini LED IPS單價上看250至300美元，組裝廠為GIS與LG Display，而因LG Display營收規模較GIS高出5至6倍，因此GIS受益程度將明顯高於LG Display，預計最快將於明年第三季受惠。

隨著成本降低，預期未來mini LED IPS顯示器的出貨量將顯著增加，估計2020年至2022年出貨量分別達200–300 萬、400–500萬與700–900萬片，有助貢獻GIS營收與獲利。

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