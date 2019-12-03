星展銀攜手安聯人壽導入API對接　零時差即時理賠付款

▲星展銀行攜手安聯人壽導入API對接，有效縮短理賠支付流程。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）今（3）日宣布與安聯人壽攜手完成銀行和保險業API（應用程式介面） 對接的成功案例，有效改善支付流程，提供客戶完整的智慧金融服務體驗。

星展銀行自2018年起導入API串聯經驗，服務範疇遍及保險、科技、製造、傳產、紡織、電子商務、租車與平台業者等，今年7月更是與安聯人壽合作，透過雙方API串聯，整合後端金流，達成真正自動化，且零時差的即時理賠付款作業流程。

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星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，大型國際保險公司導入API服務已經成為亞洲市場趨勢，包括行動投保、醫療費用代付、健康險或旅遊險等各式快速理賠服務，透過保險科技（Insurtech），尋求新的產品與解決方案，從而改善流程並加強營運效率。



此外，星展銀行今年4月份推出「DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務」，讓不同產業的企業客戶能根據自身需求，與各種銀行API進行串聯，從而獲得符合需求的金融解決方案，像是這次與安聯人壽的合作，便是協助企業營運最佳化的實證。

星展銀行表示，目前「DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務」功能包含入帳通知、帳戶餘額與交易查詢、台幣付款、台幣扣帳收款、虛擬帳號管理等，讓企業客戶達成即時自動化交易，將單筆交易時間從5至10分鐘，大幅縮短至35至40秒，減少作業成本，同時也免去人工作業發生錯誤的風險。

陶曉昀指出，這項服務具備4大關鍵優勢，首先是銀行端系統自動處理客戶交易指示，真正發揮即時服務訴求；再者是採用國際標準JSON語言，讓客戶能迅速導入既有系統；第三是符合國際最佳資安控管標準，且符合台灣法規；最後為專業且經驗豐富的專屬建置團隊，全程協助客戶導入服務並負責上線後監控。

銀行提供API供企業對接已是金融創新趨勢，星展銀行也提及，未來將持續從客戶角度出發，開發各式API供企業客戶串連其既有系統，整合企業上下游廠商，讓銀行服務更加簡單、順暢。