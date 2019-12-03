2020年若景氣未衰退　國泰投信：未來一年股債同漲機率高

▲ 國泰投信指出，2020是有利於股債市持續上漲的年代。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

2018年下半年到2019年，很多人覺得投資難度很高，但也有人認為很簡單，只要緊抱5G就會賺，之所以有這樣兩極化的聲音，主要是因為事件干擾多、各類型資產價格悖離又相當大，而景氣看似要觸底，股價卻又不斷往上漲。

展望2020年，國泰投信表示，市場進入一個新的氣象，投資同樣要創新，代表創新產業有機會，例如5G、AI等，舉凡能在全球化架構下，找到創新機會的產業，以及投資工具，均為2020年投資關注焦點。

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國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏認為，過去經濟分析的樣貌與方式已經在改變，未來景氣及股債市走勢，大循環消失，小循環取而代之，以三年一個循環，而現階段到2020年，在經濟溫和成長、通貨膨脹溫和，伴隨著低失業率及低利率，就是有利於股債市持續上漲的「金髮女孩」經濟年代，並且是最適合開啟長期投資的時機。

王誠宏說明，2019年市場法最紛歧的一點是利率倒掛現象，有一派市場人士認為，美國出現利率掛，未來一年進入衰退的可能性高，另一派則認為，利率倒掛是升息結束後自然會出現的現象，未來景氣是否衰退，取決於通膨是否過高。

▲ 國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏。（圖／記者李瑞瑾攝）

王誠宏指出，如果像今年一樣仍維持低通膨，加上央行進行預防性降息，歷史經驗來看是不可能衰退的，並且更進一步獲得持續好轉的延長，加上降息後資金寬鬆，流動性無虞且無資產泡沫化風險之下，未來一年股債市上漲機率高。如果再伴隨著適當的財政政策刺激，則上漲激勵將高於10%，王誠宏強調，預計景氣將在2019年底觸底，要進行退休規劃及長期投資的投資人，現在不進場更待何時。

至於過去困擾市場一整年的中美貿易戰紛爭、硬脫歐風險、人民幣貶破7、殖利率倒掛等等風險，都已經發生，而且市場反應比預期來得理性，從VIX始終維持下滑趨勢足以證明。進入新科技浪潮時代，仍然有許多科技指數不受貿易戰爭影響持續揚升，漲幅驚人，包括5G、AI及機器人、大數據等尖端科技，都是各國爭相投入資源的重點產業。此外，隨著高齡化社會來臨的長照與醫療、退休規劃則是另一個具備實質需求及業績題材的投資方向。