SOGO百貨新竹店周年慶傳捷報　首四日業績估達8億成長一成

▲遠東SOGO百貨周年慶一波接一波，新竹SOGO單店首四日創下逾8億元營收。（圖／遠東SOGO百貨提供）

記者林淑慧／台北報導

遠東SOGO百貨周年慶一波接一波，新竹SOGO傳出捷報。受惠於超過170家新竹地區獨家品牌及近30%高回饋率促銷相互帶動下，單店首四日創下逾8億元營收，不僅千萬營收櫃位超過十家，整體業績亦比去年同期成長約一成。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨旗下業績小金雞台北三店周年慶剛剛落幕，觀察今年買氣，遠東集團總裁徐旭東日前表示，「台灣的人民口袋有錢」，不像很多先進國家已經超賣了，台灣人還在等好機會，對後續買氣樂觀看待。

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▲遠東集團董事長徐旭東、SOGO百貨董事長黃晴雯出席SOGO 32週年慶站台造勢。（圖／記者張一中攝）

新竹SOGO自開幕以來一直致力於品牌與市場區隔化特色經營，開幕八年來年年改裝，店長陳秋芬表示，館內品牌超過4成是大新竹地區獨家，高達176家，看好新竹地區高出生率及家庭平均收入高，新竹SOGO今年斥資上千萬改造童裝、家電家用及紳士休閒區，異動品牌超過120家，今年週年慶各業種均有二位數以上成長。

新進獨家品牌像是林心如代言的荷蘭頂級汽座、嬰童推車NUNA、澳洲著名天然植萃身體與秀髮護理品牌「Aesop」、獲得英國王室認證的橡膠雨靴百年品牌「HUNTER」、台灣新銳設計師領頭羊「DLEET李倍」同名服裝品牌、日本百年品牌「東客麵包」及令人食指大動的「Krispy Kreme」甜甜圈…等等，週年慶期間均有不俗表現。

另外，新竹地區高家庭平均收入反應在休閒育樂舒壓類商品的銷售，如喬山專業型跑步機、OSIM按摩椅及YAMAHA自動演奏鋼琴；年底結婚潮加上新竹地區居民自有住宅率高居全台第一，帶動大家電、西服、珠寶等婚嫁成家商品銷售。

陳秋芬指出，今年出現不少年輕家庭客成套購買大型家電為入新居做準備；加上因政府推動節能家電汰舊換新補助及貨物稅減徵退還方案，最高可省5,000元，四天下來冰箱、洗衣機已熱銷超過二百台以上，婚戒、對戒也售出超過200組、少紳西服則有二成以上成長。此外，天氣轉冷帶動長靴、大衣、被胎類等禦寒商品熱銷。

新竹SOGO店邁向八週年慶，祭出百貨服飾滿六仟送八百、15大銀行刷卡滿額送禮券，綁定HAPPY GO PAY單筆支付六仟再送1,400點，再加上品牌滿額贈禮，最高回饋率接近30%，活動只到12月9日。

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