　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

SOGO百貨新竹店周年慶傳捷報　首四日業績估達8億成長一成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲遠東SOGO百貨周年慶一波接一波，新竹SOGO單店首四日創下逾8億元營收。（圖／遠東SOGO百貨提供）

▲遠東SOGO百貨周年慶一波接一波，新竹SOGO單店首四日創下逾8億元營收。（圖／遠東SOGO百貨提供）

記者林淑慧／台北報導

遠東SOGO百貨周年慶一波接一波，新竹SOGO傳出捷報。受惠於超過170家新竹地區獨家品牌及近30%高回饋率促銷相互帶動下，單店首四日創下逾8億元營收，不僅千萬營收櫃位超過十家，整體業績亦比去年同期成長約一成。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨旗下業績小金雞台北三店周年慶剛剛落幕，觀察今年買氣，遠東集團總裁徐旭東日前表示，「台灣的人民口袋有錢」，不像很多先進國家已經超賣了，台灣人還在等好機會，對後續買氣樂觀看待。

請繼續往下閱讀...

▲遠東集團董事長徐旭東、SOGO百貨董事長黃晴雯出席SOGO 32週年慶站台造勢。（圖／記者張一中攝）

▲遠東集團董事長徐旭東、SOGO百貨董事長黃晴雯出席SOGO 32週年慶站台造勢。（圖／記者張一中攝）

新竹SOGO自開幕以來一直致力於品牌與市場區隔化特色經營，開幕八年來年年改裝，店長陳秋芬表示，館內品牌超過4成是大新竹地區獨家，高達176家，看好新竹地區高出生率及家庭平均收入高，新竹SOGO今年斥資上千萬改造童裝、家電家用及紳士休閒區，異動品牌超過120家，今年週年慶各業種均有二位數以上成長。

新進獨家品牌像是林心如代言的荷蘭頂級汽座、嬰童推車NUNA、澳洲著名天然植萃身體與秀髮護理品牌「Aesop」、獲得英國王室認證的橡膠雨靴百年品牌「HUNTER」、台灣新銳設計師領頭羊「DLEET李倍」同名服裝品牌、日本百年品牌「東客麵包」及令人食指大動的「Krispy Kreme」甜甜圈…等等，週年慶期間均有不俗表現。

另外，新竹地區高家庭平均收入反應在休閒育樂舒壓類商品的銷售，如喬山專業型跑步機、OSIM按摩椅及YAMAHA自動演奏鋼琴；年底結婚潮加上新竹地區居民自有住宅率高居全台第一，帶動大家電、西服、珠寶等婚嫁成家商品銷售。

陳秋芬指出，今年出現不少年輕家庭客成套購買大型家電為入新居做準備；加上因政府推動節能家電汰舊換新補助及貨物稅減徵退還方案，最高可省5,000元，四天下來冰箱、洗衣機已熱銷超過二百台以上，婚戒、對戒也售出超過200組、少紳西服則有二成以上成長。此外，天氣轉冷帶動長靴、大衣、被胎類等禦寒商品熱銷。

新竹SOGO店邁向八週年慶，祭出百貨服飾滿六仟送八百、15大銀行刷卡滿額送禮券，綁定HAPPY GO PAY單筆支付六仟再送1,400點，再加上品牌滿額贈禮，最高回饋率接近30%，活動只到12月9日。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
真的抓到共諜！見面先收上萬手錶…中校參謀官求刑3年
高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰　進房收遺物：你真的累了
紐約直擊／蘋果公布App Store年度最佳遊戲、App
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

長榮航攜手中壽、SAS培育AI新銳　台大團隊預測控管成本奪冠

中火減煤議題延燒　經部：今年用煤量將降至1300萬公噸以下

台灣中油印度辦事處揭牌　搶攻新南向石化產業投資商機

高科技產業用水免驚！經部：台南催生第二座再生水廠2024年完工

中菲行協助打造全球第二大太陽光電廠　「2200個足球場大！」為墨西哥130萬戶家供電

日月光、楠梓電都來徵才！釋出工程師職缺起薪40K起跳

廢棄石材變「綠金」　石材業新世代搶攻循環經濟

廣告人創辦全球最大現烘咖啡連鎖店　cama明年插旗東南亞市場

加工出口區打造「老店翻新」三部曲　經部：創造投資上看274億元

鳳凰榮登金質旅遊獎得獎王　前三季獲利1.69億元年增38%

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

蘋果明年傳推mini LED螢幕iPad Pro、Macbook Pro　台廠可望受惠

2020年若景氣未衰退　國泰投信：未來一年股債同漲機率高

SOGO百貨新竹店周年慶傳捷報　首四日業績估達8億成長一成

統一發票中獎密碼追追追！「0」開頭平均開出千萬大獎最多　財神爺最愛

長榮航攜手中壽、SAS培育AI新銳　台大團隊預測控管成本奪冠

2020年債市有機會反彈　亞洲高收債具成長空間

臺灣集保結算所攜手韓、泰　邀集亞太區28家機構研討交流

中火減煤議題延燒　經部：今年用煤量將降至1300萬公噸以下

超幸運！27元買鮪魚飯糰中發票千萬　本期僅7位大獎幸運兒是歷來最少　

台灣中油印度辦事處揭牌　搶攻新南向石化產業投資商機

高以翔頭七法會「陽光→陰天」　張鈞甯送花籃被婉謝...原因曝光

Dappei／秋冬穿搭新選項　用顯瘦又修身的「直筒裙」搭出3種女神風格

路邊布條「校園有性解放教育」　民進黨籲還教育清白 

ABL／奧斯丁、布拉良性競爭　富邦「4洋將」成甜蜜負荷

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

樂見劉致榮加盟紅襪當隊友　林子偉終於不寂寞

Honda新世代HR-V可望於2020年年底發表？1.5L渦輪引擎全面入列

吳宗憲曝「高以翔私下謙虛舉動」　不捨他離世氣罵：都韓國人害的太X障！

中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

藍葦華「台語」踢到鐵板　錄影中全場沉默差點喊卡

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

財經熱門新聞

韓元匯價創7年多以來新低　換5萬多一張樂天世界門票

日圓創7個月新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

「每張現賺9.5萬元」和潤申購爆量　中籤率4.5%

超幸運！27元買鮪魚飯糰中發票千萬　本期僅7位幸運兒是歷來最少　

泰銖太強勢　泰總理：多改用美元

大摩上調國巨目標價至420元

採聯電22奈米製程最小USB通過矽驗證　

統一發票中獎密碼追追追　財神爺最眷顧的數字是「0」

勞動基金今年前10月大賺3839億元　每位勞工有望分紅1萬8千元！

川普：恢復阿根廷、巴西鋼鋁稅

葡萄王獨家創新技術受肯定　首爾發明展再抱回金牌、特別獎

富邦金示警：全球明年有3大黑天鵝

影／ETF不是穩賺不賠　市場討論富邦VIX是否強制下市

更多熱門

相關新聞

最壓軸周慶　Big City四天8.2萬車次進出

最壓軸周慶　Big City四天8.2萬車次進出

新竹Big City週年慶正如火如荼的展開中，11/29開打即湧入可觀人潮，期待已久的消費民眾買氣大爆發，累計首四日業績較去年同期成長8 %，四天累計汽車及機車進車量共超過8.2萬車次，接駁車人次超過3.1萬人，全台最壓軸週年慶人氣旺，帶動買氣持續飆升。

百貨周年慶壓軸場　新光三越站前店今開跑業績上看16億

百貨周年慶壓軸場　新光三越站前店今開跑業績上看16億

SOGO百貨天母店接棒周年慶　首日業績衝破1.9億創新高

SOGO百貨天母店接棒周年慶　首日業績衝破1.9億創新高

新光站前周慶特惠加碼11／28開搶

新光站前周慶特惠加碼11／28開搶

新光站前周慶350元食物油1點換　

新光站前周慶350元食物油1點換　

關鍵字：

遠東SOGO百貨周年慶

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔「求婚女友前」猝逝！

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面